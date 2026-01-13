Mai multe bănci din Bulgaria s-au confruntat cu probleme serioase, în urma introducerii monedei euro, mulți cetățeni schimbând sume mari de leva în euro, în special monede, relatează publicația Novinite.

Un bulgar a ales o formă inedită de protest. Potrivit celor precizate de Petya Dimitrova, președinta Asociației Băncilor din Bulgaria, un client a adus trei canistre pline cu monede, ceea ce a încetinit considerabil operațiunile pentru ceilalți clienți.

În pofida dificultăților, băncile au procesat toate schimburile și nu vor percepe comisioane pentru monede sau bancnote în primele șase luni ale tranziției la euro. Orice taxe aplicate eronat au fost deja returnate.

Presiunea asupra sistemului bancar din Bulgaria a fost fără precedent. În primele două zile lucrătoare, aproape 240.000 de persoane au vizitat sucursalele, fiind manipulate peste 30 de milioane de bancnote și monede, cu o greutate totală de aproximativ 150 de tone. Președinta Asociației Băncilor din Bulgaria a subliniat că asemenea volume nu au mai fost întâlnite în istoria sistemului bancar bulgar.



Pentru o mai bună organizare a procesului de schimbare a banilor, băncile solicită acum o notificare prealabilă de trei zile lucrătoare pentru schimburile care depășesc 30.000 BGN (circa 15.000 de euro), iar pentru tranzacțiile mai mari de 5.000 de euro se impune declararea provenienței fondurilor, conform Legii privind prevenirea spălării banilor.

În luna ianuarie, pentru a evita aglomerația în sucursale, băncile din Bulgaria vor deschide peste 100 de unități suplimentare sâmbăta, iar cetățenii sunt încurajați să utilizeze plățile fără numerar ori de câte ori este posibil, pentru a reduce volumul de muncă.