Cine este „Regina Albină”

Bunicile, în mod tradițional asociate cu imaginea unor femei blânde, au devenit personaje-cheie în lumea interlopă.

Tot mai multe femei în vârstă conduc rețele de crimă organizată, folosindu-se de loialitatea familială în locul intimidării.

Deborah Mason, supranumită „Regina Albină”, este un caz emblematic. La doar 56 de ani, a condus un imperiu al drogurilor de 80 de milioane de lire sterline în Marea Britanie, peste 90 de milioane de euro.

Ea beneficia și de 50.000 de lire anual, aproape 58.000 de euro, din ajutoare sociale.

I-a luat pisicii un guler Gucci

Mason a coordonat operațiuni de trafic de cocaină împreună cu sora sa, 4 copii, 2 parteneri ai acestora și un prieten de familie.

A cheltuit sume enorme pe lux, cu vacanțe în Dubai și în Bahrain, inclusiv un guler Gucci cu aur de 9 carate de 400 de lire (460 de euro) pentru pisica sa bengaleză, Ghost.

Fiecare membru al familiei câștiga peste 30.000 de euro pe lună din traficul de droguri.

În 2025, a fost condamnată la 20 de ani de închisoare.

Deborah Mason, supranumită „Regina Albină”. Foto: Profimedia

Dealeri de droguri și bunici iubitoare

Un alt caz celebru este cel al lui Morag Yorston din Dundee, Scoția, care a fost arestată în 2020 și condamnată la 5 ani și 11 luni de închisoare, după ce autoritățile au descoperit că rețeaua ei distribuia heroină și cocaină.

A fost reținută după ce fugise în Bulgaria, în încercarea de a se sustrage justiției.

Poliția a confiscat droguri în valoare de 380.000 de lire, circa 440.000 de euro, și 12.000 de lire în numerar (14.000 de euro).

Margaret Haney, cunoscută drept „Big Mags” în Stirling, Scoția, a condus o rețea de trafic de heroină, în timp ce era percepută ca o eroină locală care organiza marșuri împotriva pedofililor.

În 2013, a fost condamnată la 12 ani de închisoare pentru că a câștigat 250.000 de lire anual, aproape 290.000 de euro, din vânzarea de droguri.

Nepoata sa, Cassie, a declarat presei: „Iată că două lucruri pot fi adevărate în același timp. Poți fi un dealer de droguri care a distrus vieți, dar și o bunică iubitoare”.

Șefa Camorra și „Bloody Mary”

Pe scena internațională, Assunta Maresca, fostă regină a frumuseții, a devenit prima lideră feminină a Camorra, după ce l-a împușcat pe liderul mafiei, Antonio „Little Doll” Esposito, la doar 18 ani, în Napoli.

Assunta Maresca a devenit șefa Camorra, după ce l-a împușcat pe liderul mafiei, Antonio „Little Doll” Esposito. Foto: Profimedia

Esposito ordonase execuția soțului ei, iar Maresca i-a spus sfidător în procesul ulterior pentru crimă: „Aș face-o din nou”.

Odată consolidată poziția sa în lumea interlopă, nemiloasa Maresca a devenit prima femeie lider a Camorrelor, puternica organizație criminală italiană bazată pe clanuri, cunoscută pentru trafic de droguri, spălare de bani și extorcare.

De asemenea, Maria Licciardi, supranumită „Bloody Mary” („Sângeroasa Mary”), a condus Alianța Secondigliano, un cartel de clanuri Camorra, și a fost implicată în trafic de droguri și falsificarea bunurilor de lux, fiind responsabilă pentru peste 100 de asasinate înainte de moartea sa în 2021.

Maria Licciardi, suspectată că a comandat 100 de asasinate. Foto: Profimedia

Potrivit unui raport Europol din 2025, „rolul femeilor în rețelele infracționale este din ce în ce mai proeminent”.

„Au o influență psihologică mai puternică decât frica în sine”

Criminologul Alex Iszatt a explicat fenomenul: „În familiile implicate în criminalitate, femeia mai în vârstă este adesea pilonul central al puterii. Autoritatea ei vine din loialitatea familiei, istoria comună și obligațiile reciproce. Când cere ceva, nu este perceput ca un ordin, ci ca o datorie față de familie. Au o influență psihologică mai puternică decât frica în sine, unde rușinea, vinovăția și amenințarea excluderii emoționale devin instrumente de control”.

Nu este vorba că numărul femeilor care conduc rețele de crimă organizată ar fi crescut brusc, ci mai degrabă că autoritățile recunosc acum puterea pe care o pot avea femeile.

