BYD se menține pe locul 5 în România, pentru a doua lună consecutivă

Cu o echipă de doar 13 oameni, BYD construiește business-ul în România și susține ascensiunea brandului în clasamentul pieței electrificate

BYD își consolidează poziția pe piața auto din România, după ce a ajuns pentru a doua lună consecutivă pe locul 5 în clasamentul înmatriculărilor de autoturisme. În august 2026, producătorul de vehicule cu energie nouă a înregistrat 653 de unități EV și PHEV, corespunzătoare unei cote de piață de 6,84%, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Performanța din august vine după un avans susținut în prima parte a anului. În perioada ianuarie–august 2026, BYD a ajuns la 3.465 de autovehicule înmatriculate în România, cu o cotă de piață de 4,04%. Rezultatul plasează compania pe locul 6 în clasamentul național, pe intervalul ianuarie - august, în urcare două poziții față de luna iulie, când ocupa locul 8.

Dincolo de poziția în clasament, BYD este singurul brand chinezesc prezent în Top 10, într-un segment în care concurează direct cu unii dintre cei mai mari și mai cunoscuți producători auto internaționali. Ascensiunea companiei indică astfel nu doar dinamica pieței de vehicule electrice și plug-in hybrid, ci și capacitatea unui brand relativ nou pe piața românească de a câștiga rapid teren într-un mediu dominat de mărci cu prezență și notorietate consolidate de-a lungul anilor. La nivel european, BYD este deja prezent în peste 35 de țări, România devenind una dintre piețele în care brandul își consolidează rapid poziția.

„Românii au motive să fie mândri de rezultatele BYD. În spatele acestor cifre se află o echipă de 13 români care, într-un timp extrem de scurt, a reușit să construiască un business capabil să concureze de la egal la egal cu cele mai mari nume din industria auto. România a devenit una dintre cele mai performante piețe BYD, iar acest rezultat ne face mândri. Dincolo de poziția în clasament și de cota de piață, vedem un lucru esențial: încrederea pe care clienții români au început să o acorde unui brand nou pe piața locală. Această se construiește prin produse competitive, tehnologie avansată și o ofertă care aduce mai multă valoare pentru investiția clientului. Nu ne-am propus să vindem preț, ci autovehicule foarte bune, iar rezultatele sunt cea mai bună dovadă că această abordare funcționează. Vom continua să construim cu aceeași ambiție, pentru a transforma această creștere într-o poziție solidă și durabilă pe piața auto din România”, a declarat Andrei Duică, Deputy Country Manager BYD România

„Construirea unei rețele auto naționale într-un interval atât de scurt a fost una dintre cele mai importante provocări pentru BYD în România. Într-un singur an, am lucrat la dezvoltarea unei rețele care să ne permită să fim mai aproape de clienți în zonele în care există un interes în creștere pentru mobilitatea electrificată. Am pornit de la obiectivul de a identifica parteneri care împărtășesc standardele și viziunea BYD și am construit, pas cu pas, o infrastructură capabilă să susțină ritmul de dezvoltare al brandului. Pentru noi, o rețea bună înseamnă și o experiență coerentă pentru client, de la primul contact cu dealerul până la serviciile oferite după achiziție. Faptul că am reușit să dezvoltăm această prezență într-un timp atât de scurt arată atât potențialul pieței românești, cât și încrederea pe care partenerii locali o au în direcția BYD”, a declarat Vlad Popescu Network Development Manager BYD

În spatele ritmului de dezvoltare al BYD în România se află o structură locală construită într-un timp scurt și orientată către eficiență operațională. Echipa BYD România s-a dezvoltat accelerat sub coordonarea directă a lui Andrei Duică, Deputy Country Manager BYD România și Bulgaria, iar în prezent reunește aproximativ 13 specialiști în zona comercială și de marketing. Dimensiunea echipei este relevantă în contextul competitiv al pieței: BYD își dezvoltă businessul local cu o structură compactă, în timp ce concurează cu producători auto consacrați care operează prin organizații locale semnificativ mai ample.

Expertiza echipei acoperă arii-cheie pentru dezvoltarea businessului, de la vânzări, produs și marketing până la resurse umane, logistică și analiză de business. Această structură permite companiei să susțină simultan dezvoltarea operațiunilor locale și obiectivele de creștere ale brandului. Membrii echipei contribuie la extinderea rețelei, consolidarea portofoliului și implementarea strategiei comerciale BYD în România, într-un moment în care compania își accelerează prezența pe una dintre cele mai competitive piețe auto din Europa Centrală și de Est.

Creșterea BYD se produce într-un moment în care interesul consumatorilor români pentru vehicule electrice și plug-in hybrid continuă să susțină dezvoltarea segmentului. Pentru constructor, evoluția locală este susținută de un portofoliu construit în jurul tehnologiei, nivelului de echipare, eficienței și raportului calitate–preț. În acest context, poziționarea BYD în Top 10 nu reprezintă doar un indicator de volum, ci și un semnal privind schimbarea peisajului competitiv din industria auto locală.

Pentru BYD, următoarea etapă va însemna transformarea acestei creșteri accelerate într-o prezență locală tot mai solidă, prin dezvoltarea rețelei, extinderea portofoliului și consolidarea relației cu clienții români. Rezultatele din primele opt luni ale anului arată că brandul a reușit deja să intre în zona de relevanță a pieței auto din România, iar ritmul de creștere sugerează că disputa pentru pozițiile de top din segmentul electrificat devine tot mai competitivă.