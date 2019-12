De Adriana Oprea,

Pentru a șterge urmele represiunii sângeroase, Elena Ceauşescu, Emil Bobu şi Tudor Postelnicu au ordonat ca trupurile celor ucişi la Timișoara să fie luate din morga Spitalului Judeţean şi aduse la Bucureşti, pentru a fi incinerate. Operațiunea avea numele de cod „Trandafirul”.



În noaptea de 18 spre 19 decembrie 1989, pacienţi şi cadre medicale au văzut, de la geamurile spitalului cufundat în beznă, cum au fost încărcaţi morţii într-o autoizotermă.



Ticăitul ceasurilor de mână din morga



Cu o noapte înainte, cea de duminică spre luni, morga Spitalului Judeţean era plină. Duminică se trăsese la Timişoara, iar medicul Atanasie Bârzeanu operase, timp de zece ore, răniţii care veneau încontinuu.



„Pe la ora 1:30, într-un moment în care ne-am mai putut trage răsuflarea, împreună cu domnul director, doctorul Golea Ovidiu, cu Ştern Dorin, asistent sanitar, şi cu un brancardier, am coborât la morgă şi am numărat victimele. Am găsit atunci acolo 38 de cadavre”, îşi amintea medicul chirurg, câteva luni mai târziu.



Mărturiile au fost publicate în 1990 de Titus Suciu, în cartea „Reportaj cu sufletul la gură”, apărută la Editura Facla.



A fost groaznic, unele ceasuri de mână continuau să meargă, le-am auzit ticăitul. Atanasie Bârzeanu, medic:

Pe lângă cadavrele aflate în morgă, medicul spune că mai erau patru decedaţi la reanimare şi alţi trei în faţa blocului operator.



Omul în gri: „Până când o să-i ducem de aici, o să-i păzim!”



În aceeaşi noapte, în jurul orei 3:00, în timp ce închidea operaţia unei paciente împuşcată în abdomen, medicul a fost chemat de urgenţă de o asistentă, într-un birou din spital.



Acolo, un civil îmbrăcat în haine gri, despre care medicul crede că era generalul Nuţă, a întrebat câţi morţi sunt. „M-a întrebat şi de răniţi şi le-am spus celor de faţă că e vorba de aproximativ 60 de morţi şi de 250 de răniţi”, declara medicul Bârzeanu.



Spre finalul discuţiei, eu am făcut o precizare. Încă în dimineaţa aceea, a doua zi, vor veni oamenii să-şi ia morţii. Ce vom face atunci? Răspunsul l-a dat omul în gri: Nu vă faceţi nicio problemă, o să-i păzim. Până când o să-i ducem de aici, o să-i păzim!

Atanasie Bârzeanu, medic:

Amprentarea celor ucişi la Timişoara



În morga Spitalului Judeţean au intrat apoi, în aceeaşi noapte, civili şi cadre medicale. Primii, povesteau cei din spital, au amprentat persoanele decedate.



Morga Spitalului Județean din Timișoara în 26 decembrie 1989. Foto: Profimedia





După plecarea acestora, am încercat să aflăm rostul vizitei lor în morga spitalului, iar concluzia noastră a fost că indivizii aceia fixaseră – nu ne-am explicat însă niciodată de ce – amprentele digitale ale morţilor: degetele acestora aveau pe ele urme de tuş. Florica Curpaş, asistentă medicală:

Pe urmă, în morgă a coborât un medic însoţit de patru brancardieri care a făcut un soi de triere a lor. Asistenta Curpaş îşi amintea că după acest moment „pe cadavre apăruse câte un leucoplast de patru centimetri, pe care era consemnată data decesului”.



Luni, 18 decembrie 1989, în saloane au apărut cei care interogau răniţii. În acea seară s-a tras şi în zona spitalului, iar un glonte a ajuns, rătăcit, într-o sală de operaţie de la etajul doi.



Brancardier: „Era beznă, se întrerupsese şi iluminatul stradal”



În noaptea de 18 spre 19 decembrie 1989 au fost furaţi morţii din morga Spitalului Judeţean din Timişoara. În jurul orei 01:00 s-a întrerupt furnizarea energiei electrice şi tot spitalul a fost cufundat în întuneric.



Cadrelele medicale şi pacienţii au ieşit la ferestre şi au văzut tot ce se petrece în curte.



„Era beznă, fiindcă se întrerupsese şi iluminatul stradal”, declara Aurel Cotoara, brancardier. „Am reuşit totuşi să vedem ce se întâmplă. În curte, cu spatele la intrarea în morga, staţiona un TIR şi o Dacie albă.”



Instalaţia frigorifică de la TIR funcţiona, iar patru persoane duceau câteva ceva din morgă în TIR – încărcau cadavre! Aurel Cotoara, brancardier:

I-au cărat cu mâinile, apoi au luat o targă



Grecu Ioan avea 59 de ani atunci şi era internat la etajul VII al spitalului. A privit şi el pe geam la îmbarcarea cadavrelor în TIR.



„Morţii au fost transportaţi de patru persoane”, declara el. „Patru inşi duceau câte un singur corp neînsufleţit. Am cronometrat câte cadavre reuşeau să ducă într-un sfert de oră: patru. Însă după vreo oră, probabil că treaba mergea prea încet, indivizii aceia s-au folosit de tărgi. De acum, ritmul crescuse, purtau o targă doi inşi, în aceeaşi unitate de timp duceau deci un număr dublu de cadavre.”



Cei mai mulţi morţi erau în pielea goală, ceilalţi doar cu câte un pantalon, ori o cămaşă. Cred că printre ei a fost dus şi un copil. Ioan Grecu, pacient:



Bărbatul îşi amintea că toată operaţiunea a durat până în jurul orelor 03:30, şi după calculelele celor care au privit de la ferestrele spitalului, au fost încărcaţi în TIR „vreo şaptezeci de morţi”.



Autoizoterma a plecat apoi spre Crematoriul „Cenuşa” din Bucureşti. Înainte de incinerarea morţilor, colonelul de miliţie Baciu Ion le-a înmânat celor cinci muncitori care urmau să execute operaţiunea câte 2.000 lei, punându-i să semneze un angajament că nu vor divulga niciodată secretul.



Cele 40 de cadavre au fost arse în noaptea de 19 spre 20 decembrie, iar cenuşa lor a fost încărcată în patru pubele şi transportată pe raza comunei Popeşti-Leordeni, unde a fost aruncată într-o gură de canal.

Lista celor furaţi din morga de la Timişoara şi arși în Crematoriul „Cenuşa”



Maria Andrei

1. Maria Andrei, 25 ani, muncitoare la UMT. Era divorţată şi avea o fată.

2. Mihai Apro, 31 ani, lăcătuş la „Autoturisme”. Era căsătorit şi avea doi băieţi.

3. Pavel Balogh, 69 ani, pensionar, fost angajat la „Cooperativa Îmbrăcămintea”. Era căsătorit şi avea un copil.

4. Vasile Balmuş, 25 ani, operator chimist. Era necăsătorit

5. Leontina Banciu, 39 ani, muncitoare la A.E.M.. Era căsătorită şi avea 2 fete şi un băiat.

6. Bărbat Lepa, 43 ani, contabilă la Industria Cărnii. Era căsătorită şi avea două fete.

7. Radian Belici, 22 ani, pompier la „Solventul”. Era căsătorit şii avea o fată.

8. Ioan Belehuz, 41 ani, impiegat CFR. Era căsătorit.

9. Margareta Caceu, 37 ani, muncitoare la Institutul Politehnic „Traian Vuia”. Era căsătorită.

10. Alexandru Chorosi, 24 ani, muncitor la „Industria Lânii”. Era căsătorit.

11. Dănuț Carpin, 29 ani, parchetar. Era căsătorit şi avea 2 băieţi.

12. Constantin Ciobanu, 43 ani, lăcătuş la Electromontaj. Era căsătorit, avea o fată şi un băiat.

13. Gheorghe Cruceru, 31 ani, muncitor. Era necăsătorit.

14. Ladislau Csizmarik, 50 ani, profesor de muzica la Centrul Judeţean al Creaţiei Populare. Era căsătorit şi avea doi copii.

15. Slobodanca Ewinger, 21 ani, muncitoare la „Fabrica de Ciorapi”. Era căsătorită.

16. Ştefan Alexandru Ferkel Şuteu, 43 ani, munitor la IMAIA. Era căsătorit şi avea trei copii.

17. Antoniu Tiberiu Florian, 19 ani, student la Facultatea de Mecanică Agricolă. Era necăsătorit.

18. Dumitru Constantin Gîrjoabă, 24 ani, electrician. Era căsătorit şi avea un băiat.

19. Petrișor Haţegan, 46 ani, electrician. Era căsătorit şi avea doi copii.

20. Paris Ianos, 18 ani, muncitor la salubritate. Era necăsătorit.

21. Gheorghe Iotcovici Nuţu, 24 ani, strungar. Era căsătorit şi avea un copil.

22. Andrei Isfan, 51 ani, muncitor. Era necăsătorit.

23. Constantin Iosub, 17 ani, elev

24. Nicolae Lăcătuş, 27 ani, muncitor. Era căsătorit.

25. Rodica Luca, 37 ani, muncitoare la „Cooperativa de Încălţăminte”. Era căsătorită.

26. Adrian Mardare, 21 de ani, muncitor. Era necăsătorit.

27. Ion Miron, 58 ani, pensionar, fost angajat la CFR Timişoara. Era căsătorit.

28. Silviu Motohon, 32 ani, ajutor maistru. Era căsătorit şi avea un copil.

29. Nicolae Ovidiu Muntean, 22 ani, student la Student la Facultatea de Construcţii Timişoara. Era căsătorit şi avea o fată.

30. Eugen Francisc Nagy, 17 ani, elev Elev, Liceul Industrial nr. 9, Timişoara

31. Gogu Opre, 29 ani, electrician la „Solventul”. Era căsătorit şi avea doi copii.

32. Dumitru Osman, 24 ani, barman. Era necăsătorit.

33. Aurel Oteliţă, 34 ani, muncitor. Era căsătorit şi avea doi copii.

34. Constantin Radu, 33 ani, muncitor la SUGTC Timişoara

35. Angela Elena Sava, 25 ani, muncitoare la Întreprinderea „Kandia”. Era necăsătorită.

36. Ioan Stanciu, 42 ani, operator chimist la SPUMOTIN. Era căsătorit şi avea două fete.

37. Petru Wittman, 24 de ani, muncitor. Era necăsătorit.

38. Constantin Zăbulică, 31 ani, muncitor. Era căsătorit şi avea doi copii.

39. Otto – Nicole Zornek, 53 ani, zugrav

40. Ştefan Pisek, 54 de ani

