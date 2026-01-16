„Poliția Judiciară, în contextul unei anchete pentru identificarea unui cadavru aflat în stare avansată de descompunere, găsit pe 4 iulie 2025, lângă o cascadă din Levada Nova dos Canhas, Calheta, face următorul apel, având în vedere imposibilitatea recunoașterii faciale. Este vorba despre trupul unui bărbat, cu o înălțime de aproximativ 1,80 m și o greutate estimată la 60 kg, purtând mai multe tatuaje distribuite pe corp, deosebit de relevantă fiind o inscripție scrisă în limba română: Dacă pentru a trăi trebuie să te tărăști, ridică-te și mori!”, se arată în mesajul distribuit pe Facebook, pe grupul Români dispăruți.

Totodată, polițiștii precizează că trupul neînsuflețit mai are trei tatuaje cu negru: „Unul pe antebrațul drept cu un scarabeu, altul în regiunea ombilicală cu o imagine tribală a unui lup urlător și un al treilea pe antebrațul stâng cu o imagine tribală reprezentând o siluetă feminină. Dacă recunoașteți tatuajele și pe purtătorul lor, vă rugăm să contactați Poliția Judiciară din Madeira”.

