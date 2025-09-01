Cazul șocant din Spania

Polițiștii au făcut o descoperire șocantă în Ibiza, în urmă cu șase ani. Ocupanții unei bărci au descoperit trupul neînsuflețit al unei femeie care părea că se înecase recent. Au alertat imediat autoritățile, iar oamenii legii au demarat o anchetă.

În urma investigațiilor „se crede că în ziua în care a murit, plecase cu o dubă neagră pentru a lucra pe o barcă pentru clienți bogați din Orientul Mijlociu”, după cum arată informațiile furnizate de Interpol.

Caracteristicile femeii găsită moartă în Ibiza

Data estimată a decesului a fost ziua de 9 iulie 2019, acesta fiind și momentul în care a fost descoperit cadavrul. Vârsta acesteia a fost estimată între 25 – 30 de ani, iar polițiștii au stabilit că femeia ar putea avea naționalitate română.

Femeie purta doar un costum de baie din două piese în momentul în care a fost găsită și avea pielea deschisă la culoare, ochii albaștrii și părul maro. Timp de șase ani, nimeni nu a identificat cadavrul din Spania, raportează Interpol, iar absența ei nu a fost raportată de niciuna dintre ambarcațiunile ancorate în zonă.

Femeia ar fi fost de naționalitate română

Tânăra care a fost găsită moartă, în urmă cu șase ani, în Spania, ar fi avut naționalitate română. Femeia a fost caracterizată ca fiind o persoană introvertită pentru că „vorbea foarte puțin cu ceilalți”, iar „cunoștințele ei nu îi știau numele”.

„O anchetă efectuată de Unitatea de Omucideri din Baleare în 2022-2023 a stabilit că femeia era lucrătoare sexuală în zona Ushuaïa (San Antonio, Ibiza), probabil de naționalitate română, dar de origine maghiară.

Era considerată introvertită pentru că vorbea foarte puțin cu ceilalți; cunoștințele ei nu-i știau numele. De obicei, era însoțită de un travestit blond și slab care lucra în zonă”, a transmis Interpol. Cazul a rămas însă o enigmă pentru că până în prezent nimeni nu a identificat trupul neînsuflețit al femeii și nu se cunosc detalii cu privire la identitate acesteia.

Alte dispariții misterioase din Europa

O campanie internațională de identificare a victimelor crimelor nerezolvate a început în 2024, potrivit BBC. Interpol coordonează eforturile de a rezolva 46 de cazuri vechi din șase țări europene.

Între cazurile nerezolvate se numără cel al unei adolescente găsite ucise în vestul Franței în 1982. Corpul ei a fost descoperit sub frunze, într-o parcare lângă satul Le Cellier. Printre indiciile găsite se numără o pereche de pantofi roșii, două coliere cu mărgele și o monedă britanică de 10 pence.

Detectivul Franc Dannerolle a declarat că trupul adolescentei a fost „aruncat ca un gunoi”. „Nu a existat niciun respect, nicio grijă pentru ea înainte de moarte”, a adăugat el. Moneda de 10 pence i-a făcut pe anchetatori să creadă că victima era britanică sau călătorise în Marea Britanie. Însă rămășițele ei nu mai pot fi găsite acum, complicând investigația.

Un alt caz este cel al unei femei descoperite în Wassenaar, Olanda, în urmă cu două decenii. Sandra Baasbank, investigator criminalist, își amintește că femeia purta colanți în carouri maro și pantofi roșii lucioși – „neobișnuiți pentru o plimbare pe plajă”.

Cum a fost identificată una dintre victime

Campania „Identify Me”, demarată de Interpol anul trecut, a avut și un succes. Rita Roberts, o femeie britanică ucisă în Belgia, a fost identificată după ce familia ei a recunoscut tatuajul ei distinctiv cu un trandafir negru.

Sora ei, Donna, a declarat că a „izbucnit în lacrimi” când a aflat că corpul era într-adevăr al Ritei. Deși a fost greu să afle despre moartea surorii ei, Donna spune că găsește alinare în faptul că Rita este „în pace”.

Importanța identificării victimelor

Identificarea victimelor este crucială nu doar pentru rezolvarea crimelor, ci și pentru a oferi closure familiilor îndoliate. Dr. Susan Hitchin, coordonatorul unității ADN a Interpol, subliniază că aceste femei au suferit o „dublă nedreptate” – au fost ucise și li s-a negat numele în moarte.

Interpol folosește social media țintită pentru a promova campania în locații și demografii specifice. De asemenea, celebritățile sunt rugate să vorbească în numele femeilor neidentificate.

Pentru familiile victimelor, identificarea aduce un amestec de durere și ușurare. Donna, sora Ritei Roberts, speră că și alte femei ucise vor fi identificate, subliniind că sunt „surori, mame, mătuși” și că „doar pentru că nu au nume, nu înseamnă că nu sunt persoane”.

Provocări în rezolvarea cazurilor

Rezolvarea cazurilor vechi prezintă numeroase provocări. Trecerea timpului face ca probele să se deterioreze, martorii să uite detalii importante, iar contextul social și tehnologic să se schimbe.

În cazul adolescentei din Franța, dispariția rămășițelor ei complică semnificativ investigația. Detectivul Dannerolle explică: „Dacă reușim să le găsim, ar putea fi posibil să lucrăm la ADN-ul ei pentru a avea o legătură cu familia”.

Un alt obstacol este lipsa de informații despre victime. Alain Brillet, detectiv pensionat care a lucrat la cazul din Franța, îl descrie ca pe o „triplă enigmă” – nu se știa numele victimei, originea ei sau cine a ucis-o.

Crimele nerezolvate au un impact profund asupra comunităților. În cazul adolescentei din Franța, presa a descoperit că descoperirea corpului ei a provocat teamă în sat, dar pentru că victima nu era localnică, majoritatea oamenilor au uitat de caz și au mers mai departe.

Aceste cazuri ridică întrebări despre siguranța publică și eficacitatea sistemelor de justiție penală. De asemenea, ele subliniază importanța cooperării internaționale în combaterea criminalității transfrontaliere.

Marian Vanghelie, un nou ordin de protecție după amenințări la adresa Oanei Mizil
Știri România 14:49
Marian Vanghelie, un nou ordin de protecție după amenințări la adresa Oanei Mizil
Un tâmplar român din Bruxelles joacă rolul principal într-un film belgian „Povestea este, de fapt, propria mea viață" | VIDEO
Știri România 14:40
Un tâmplar român din Bruxelles joacă rolul principal într-un film belgian „Povestea este, de fapt, propria mea viață" | VIDEO
Smiley, intervievat de trei fetițe la Big Little Festival. Artistul a spus cum s-a distrat cu fiica Josephine: „Tobogane, tiribombă"
Stiri Mondene 16:02
Smiley, intervievat de trei fetițe la Big Little Festival. Artistul a spus cum s-a distrat cu fiica Josephine: „Tobogane, tiribombă"
„Insula Iubirii" 2025. Testul ajunge la final. Unul dintre concurenți a ajuns la capătul puterilor
Stiri Mondene 15:51
„Insula Iubirii" 2025. Testul ajunge la final. Unul dintre concurenți a ajuns la capătul puterilor
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
GSP.ro
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor revine. Decizia, luată în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR
Politică 14:17
Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor revine. Decizia, luată în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Interviu
Politică 14:00
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
