Situaţia este cu atât mai greu de înţeles cu cât, la jumătatea lunii iulie, compania Transurb a încheiat un contract de 632.364 de lei fără TVA pentru mentenanţa sistemului de ticketing şi management al flotei. Atribuit direct firmei Altimate, contractul ar trebui să asigure buna funcţionare a aparatelor timp de şase luni. În realitate, blocajele continuă, iar pasagerii sunt cei care pierd timp, bani şi chiar curse.

Relatările călătorilor arată dimensiunea problemei. „Din Mazepa până la Potcoava, niciun automat nu mergea. Abia la staţia Dunărea am reuşit să cumpăr un bilet”, a povestit o pasageră. „Campion” al defecţiunilor pare a fi automatul din faţa Sălii Sporturilor, care nu primeşte bancnote de peste doi ani. „Cu siguranță, sunt mai bine de doi ani de când nu funcționează pentru a primi bancnote. Văd în fiecare zi bătrâni care vin – probabil de la Spitalul Judeţean – și se chinuiesc inutil. De cele mai multe ori, îi ajut plătind eu cu cardul, dar eu sunt în stația aceea rareori. Chiar nu se poate repara sau schimba? În ce secol trăim? Chiar atâta nepăsare? Nu îi interesează să încaseze bani? Să știm și noi, să nu mai plătim abonamentele”, a reclamat un cetățean.

Compania admite problemele, dar susţine că se intervine punctual, după fiecare sesizare. Transurb a transmis că automatul de la Sala Sporturilor va fi verificat şi recomandă gălăţenilor să reclame disfuncţionalităţile la numerele de telefon afişate pe aparate. Însă între timp, pasagerii continuă să povestească situaţii absurde: un aparat care a luat un leu de la o femeie în vârstă şi i l-a returnat în monede, lăsând-o tot fără bilet, sau curse ratate din cauza imposibilităţii de a plăti.

Nemulţumirile se extind şi la alte componente ale sistemului de transport. Utilizatorii platformei online transportgalati.ro reclamă că nu pot verifica câte călătorii mai au disponibile decât direct în autobuz, la validatoare care şi ele cedează frecvent. În plus, panourile electronice din multe staţii nu afişează timpii de aşteptare. „Pe strada Oţelarilor circulă un singur autobuz, linia 10, şi nici nu ştii cât mai ai de stat în staţie”, a semnalat un alt călător. În lipsa unor soluţii rapide, gălăţenii rămân captivi într-un sistem de ticketing scump, dar ineficient.

