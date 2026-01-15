Constatarea a fost făcută în urma unei verificări organizate de Consiliul Județean Prahova, după o sesizare a constructorului în decembrie 2025.

În urma defrișărilor recente, au început să se vadă elemente de infrastructură feroviară care nu puteau fi evaluate anterior din cauza vegetației dense, a explicat președintele Consiliului Județean Prahova, Virgil Nanu, prezent pe teren.

Problemele semnalate includ riscuri pentru zidurile de sprijin și fundațiile de la baza taluzului, care ar putea fi influențate de amplasamentul viaductului dintre km 5+920 și km 6+060. Aceste aspecte nu au fost identificate în etapa de proiectare.

Pentru a elimina riscurile asupra siguranței infrastructurii rutiere și feroviare, Consiliul Județean a dispus realizarea unei expertize tehnice de specialitate.

Aceasta va analiza situația detaliat și va propune soluții, dacă sunt necesare măsuri de protecție, lucrări suplimentare sau ajustări tehnice, inclusiv modificări ale traseului.

Obiectivul „Acces rutier complementar – descărcare A3 Bușteni – Azuga” este crucial pentru fluidizarea traficului din zonă și orice întârziere poate avea un impact major asupra mobilității regionale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE