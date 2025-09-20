Detalii din rechizitoriu. Cum s-a ferit Călin Georgescu când a conceput cu Horațiu Potra planul „răsturnării ordinii constituționale”

De altfel, Călin Georgescu este cel care i-a chemat pe toți participanții, scrie în documentul anchetatorilor. Libertatea a anonimizat parțial numele persoanelor fără funcții publice, notorietate sau rol de interes general.

„Momentul întâlnirii dintre Potra Horațiu, Sechila Eugen-Ionuț, G. C., V. A. Ș. și B. M. la centrul de echitație deținut de D. A. și J. M. pe raza com. Ciolpani, jud. Ilfov prezintă o importanță deosebită în contextul în care acesta are loc imediat după reîntoarcerea lui Potra Horațiu în România”, au scris procurorii de la Parchetul General în rechizitoriul prin care Georgescu și Potra au fost trimiși în judecată, consultat de Libertatea.

Mai exact, în rechizitoriu se arată că la acea întâlnire din 7 decembrie 2024 a fost conceput un plan prin care Potra, alături de persoane din anturajul său cu pregătire militară, urma să organizeze a doua zi, la București, „acțiuni violente”, cu scopul „răsturnării ordinii constituționale” în favoarea lui Georgescu.

O martoră le-a povestit anchetatorilor ce s-a petrecut. Mai precis, Călin Georgescu i-a refuzat femeii orice gest de servire, fie turnarea ceaiului, fie alimentarea sobei, făcându-i semn să plece, iar discuțiile dintre participanți s-au întrerupt brusc când femeia a intrat în încăpere.

Recomandări
„Tot sub aspectul comportamentului adoptat, martora a mai declarat și faptul că, în momentul în care a adus ceaiul, Georgescu Călin nu a lăsat-o să toarne în pahare și i-a făcut semn cu mâna că nu are nevoie de servire din partea sa. În continuare, martora a întrebat dacă este nevoie să mai bage lemne în sobă în timp ce aceștia se aflau la masă, însă Georgescu Călin i-a făcut semn că nu este nevoie și că poate să plece. Astfel, martora arată că a înțeles clar că era vorba despre o discuție confidențială și nu doar că nu doreau să fie auziți, ci nici să fie deranjați, atmosfera fiind una extrem de încărcată”, au scris procurorii.

Anchetatorii au explicat că întâlnirea a avut loc într-un cadru privat, unde Călin Georgescu a controlat cine participă și cine poate fi prezent, ceea ce arată „un efort clar de a menține discreția și de a asigura un spațiu sigur pentru discuții”.

„Prin atitudinea sa dominantă, el a stabilit regulile interacțiunii, a impus tăcerea în fața personalului fermei și a dictat desfășurarea evenimentului, demonstrând o autoritate incontestabilă asupra celorlalți participanți, autoritate pe care și-a manifestat-o cu prisosință inclusiv asupra grupului ce reprezintă nucleul său acțional loial, erijându-se într-un adevărat lider ideologic și creator de direcții strategice”, au notat procurorii în rechizitoriul care are 327 de pagini.

Anchetatorii consideră că elementele de conspirație ale acestei întâlniri reies din „comportamentul secret al participanților și prin natura subiectului discutat”.

„În momentul în care martora D. A. a intrat în încăpere, discuțiile au fost întrerupte brusc, ceea ce indică o preocupare de a ascunde conținutul conversației. Refuzul lui Georgescu Călin de a permite turnarea ceaiului sau intervenția gazdei în orice fel arată nu doar faptul că întâlnirea avea un caracter confidențial, iar orice prezență neautorizată putea fi considerată un risc, ci și caracterul apăsător al atmosferei și starea de surescitare vădită a inculpatului Georgescu Călin, al cărui singur scop, din perspectiva prezenței sale în acel loc, era agrearea direcțiilor de acțiune viitoare”, mai scrie în rechizitoriul consultat de Libertatea.

Extras din Rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General

Procurorii au găsit arsenale cu care Horațiu Potra și mercenarii urmau să facă haos în București

Recomandări
Amintim că pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 câștigat surprinzător de Călin Georgescu, Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Horațiu Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

La sfârșitul lunii februarie 2025, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, și au găsit un nou arsenal militar: zeci de grenade defensive și ofensive, un lansator de grenadă, zeci de pistoale și pistoale mitralieră, o pușcă mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive.

Procurorii au spus atunci că Potra și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București imediat după anularea alegerilor pentru a crea haos.

Mercenarii lui Potra, puși în libertate chiar de procurorii care ceruseră arestarea preventivă

Pe 28 februarie, Înalta Curte a decis arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Potra, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale. Pentru că Potra nu a fost găsit, a fost emis mandat de arestare în lipsă.

Horațiu Potra este dat în urmărire din februarie 2025 și poza lui este pe site-ul Poliției Române

Numai că, după 6 luni, mercenarii lui Potra au fost puși în libertate chiar la cererea procurorilor care solicitaseră arestul preventiv.

Unde se ascunde Horațiu Potra

Horațiu Potra este și acum dat în urmărire internațională. Potrivit informațiilor Libertatea, autoritățile știu unde se află fugarul, mai precis în zona Emiratelor Arabe Unite, dar deocamdată acesta nu poate fi adus în țară.

Pe de altă parte, procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că, din datele pe care le are, Horațiu Potra face demersuri pentru a obţine azil în Rusia.

Horaţiu Potra, 56 de ani, este un fost luptător în Legiunea Străină, devenit pentru scurt timp și politician. La alegerile locale de anul trecut, a fost aproape să fie ales primar în Mediaş, dar a pierdut cursa electorală la mai puţin 250 de voturi, în favoarea unui candidat PNL. El a condus o grupare de mercenari din Congo și a fost acuzat de trafic de droguri.

Politic

