Prin moţiunea simplă intitulată „Siguranţă şi încredere sau debandadă şi furt? Ministrul Bode trebuie să răspundă pentru dezastrul creat”, semnatarii cer ca Lucian Bode să plece de la conducerea MAI, deoarece nu a reuşit reformarea instituţiei.

Potrivit acestora, „cea mai mare reuşită” a mandatului acestuia este „licitaţia cu dedicaţie pentru achiziţia a 600 de BMW-uri de la prietenul preşedintelui Klaus Iohannis”.

„După aproape doi ani de mandat la Ministerul Afacerilor Interne, nu se mai îndoieşte nimeni că prioritatea ministrului Lucian Bode este să protejeze interesele de partid, nu pe cele ale oamenilor. Iar când nu se preocupă de interesele de partid, domnul Bode se îngrijeşte de interesele infractorilor, ale clienţilor politici şi ale prietenilor şefului său direct, Klaus Iohannis”, se arată în moţiune.

Ministrul de interne a declarat, luni, în fața parlamentarilor că moțiunea este „o șaorma cu de toate”, un text din care nici semnatarii nu au înțeles nimic, iar Cătălin Drulă, liderul USR, a spus că „a vota demiterea lui Lucian Bode e un act de patriotism”.

„În cei 14 ani de activitate parlamentară am scris și am semnat zeci de moțiuni simple, dar niciodată nu am văzut un text ilogic și plin de minciuni, precum cel pe care îl dezbatem azi. Are teme amestecate fără noimă. De la Transporturi, la Poliție, de la Facebook, la așa-zisa secretizare a tezei de doctorat. Este un ghivechi, un fel de șaorma cu de toate. Un text din care nici semnatarii nu au înțeles nimic”, a spus Lucian Bode în fața parlamentarilor.

Deputaţii au dezbătut luni, 17 octombrie, moţiunea simplă împotriva ministrului Lucian Bode, depusă de USR şi Forţa Dreptei, iar votul se va da miercuri, 19 octombrie, la ora 11.30, în plenul Camerei.

Moțiunea simplă a fost depusă pe 4 octombrie de USR și de Forța Dreptei împotriva ministrului PNL de interne, în scandalul achiziţiei a sute de maşini BMW de către Poliția Română.

Iniţial, moţiunea simplă intitulată „Siguranţă şi încredere sau debandadă şi furt? Ministrul Bode trebuie să răspundă pentru dezastrul creat” trebuia să fie dezbătută pe 11 octombrie, însă a fost reprogramată la solicitarea ministrului Bode, care a anunţat că este „angrenat într-o serie de activităţi cu oficialităţi străine”.

