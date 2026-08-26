Camerele radar, verificate după suspiciuni de securitate

Este vorba de radarul rutier NERO R-ONE, produs de SODASUS, cumpărat de la o companie din Cipru, pe nume Soitron, care a câştigat licitaţia în acest proiect.

Oficiul Național de Securitate al Slovaciei (NBU) a analizat un exemplar NERO R-ONE și a identificat mai multe probleme. Printre acestea se numără diferențe între configurația declarată și cea găsită efectiv în echipament, mecanisme de acces la distanță și o securitate software considerată slabă.

Mai exact, camerele NERO R-ONE erau de fapt ruseşti, model Cordon, fiind doar reambalate şi redenumite.

Autoritățile au descoperit și componente de comunicații care nu apăreau în documentația tehnică.

Potrivit informațiilor prezentate de NBU, în echipamente au fost identificate module 3G/4G și Wi-Fi, precum și mecanisme care puteau permite activarea unor funcții de la distanță.

Mai mult, analiza a indicat existența unor elemente software și hardware asociate unor numere de telefon din Rusia. Acestea ar fi putut fi utilizate pentru transmiterea unor comenzi prin SMS.

Verificările NBU au fost declanșate după ce presa slovacă a semnalat asemănarea izbitoare dintre noile camere și sistemele rusești Cordon, ridicând suspiciuni privind posibile legături între acestea.

Vulnerabilitatea este cu atât mai importantă cu cât astfel de sisteme nu monitorizează doar viteza. Camerele moderne pot identifica și alte încălcări ale regulilor de circulație și colectează informații despre vehicule.

Autoritățile slovace avertizează că accesul neautorizat la un astfel de sistem ar putea reprezenta un risc pentru infrastructura operatorului și pentru datele asociate numerelor de înmatriculare.

Analiza a identificat inclusiv un cont cu privilegii ridicate, care putea permite accesul la sistem.

NBU recomandă operatorilor de servicii esențiale și altor entități să verifice dacă folosesc echipamentele vizate.

„Dacă aceste produse sunt amplasate sau utilizate în infrastructură, este necesar să se contacteze Autoritatea Națională de Securitate pentru acțiuni ulterioare”, a transmis Oficiul Național de Securitate al Slovaciei.

Firma cipriotă a precizat că nu avea cunoștință de aceste deficiențe și a restituit deja sumele încasate către Ministerul Transporturilor din Slovacia, dând asigurări că nu va distribui acest model de camere în alte state. Totuși, echipamente similare sunt deja utilizate în alte țări, printre care și Croația.

Camerele urmau să fie instalate în Slovacia

Slovacia pregătise un proiect care prevedea instalarea a 279 de camere radar. Primele două echipamente au fost montate pentru testare, însă, după analiza de securitate, autoritățile au recomandat oprirea instalării modelului.

NBU precizează că nu există dovezi că aceste vulnerabilități au fost exploatate efectiv de Rusia. Problema este însă existența unor mecanisme de acces care nu erau documentate corespunzător și care puteau reprezenta un risc pentru securitatea cibernetică.

Autoritățile slovace recomandă și altor țări să verifice dacă folosesc echipamente similare.

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