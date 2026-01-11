Actorul turc Can Yaman, cunoscut publicului din numeroase producții de succes și pentru rolul legendarului Sandokan, a fost arestat sâmbătă dimineață, la Istanbul, în cadrul unei ample operațiuni antidrog desfășurate de autoritățile turce. Alături de el au mai fost reținute alte șase persoane, printre care și actrița Selen Görgüzel, în urma unor razii efectuate în mai multe cluburi de noapte din oraș, potrivit agenției EFE, citată de Agerpres.

Operațiunea face parte dintr-o campanie amplă a poliției turce împotriva consumului de substanțe ilegale, desfășurată în ultimele săptămâni, care a dus la reținerea sau audierea a zeci de artiști, influenceri, jurnaliști, oameni de afaceri și sportivi. Toate persoanele reținute au fost duse la o secție de poliție, unde li s-au prelevat probe de păr, sânge sau urină, în cadrul anchetei privind presupusul consum de droguri. Deși autoritățile nu au precizat oficial ce substanțe sunt vizate, presa din Turcia susține că acțiunile ar avea drept scop combaterea consumului de cocaină.

Polițiștii ar fi descoperit substanțe interzise asupra actorului Can Yaman

Potrivit publicației Hürriyet, pe numele lui Can Yaman nu exista un mandat de arestare înainte de desfășurarea raziilor. Cu toate acestea, în timpul controalelor efectuate sâmbătă dimineață în cluburile de noapte, polițiștii ar fi descoperit substanțe interzise asupra actorului, motiv pentru care acesta a fost reținut. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale cazului.

Cine este Can Yaman

Can Yaman este unul dintre cei mai cunoscuți actori turci ai momentului, cu o carieră internațională solidă. A devenit celebru datorită serialelor „Daydreamer”, „Viola come il mare”, „The Turk” și „Sandokan”, iar în prezent este implicat în producția serialului spaniol „The Butterfly Labyrinth”. Cazul său a stârnit un val de reacții în mediul online și în presa internațională, fiind urmărit cu interes atât de fani, cât și de industria de divertisment.