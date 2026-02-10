Pentru a reduce impactul cofeinei asupra odihnei nocturne, Colegiul Regal al Psihiatrilor (RCP) recomandă aplicarea „regulii orei 14.00”: „Oprirea consumului de ceai, cafea sau orice altă băutură cu cofeină înainte de ora 14.00. Dacă doriți o băutură caldă seara, încercați ceva cu lapte sau ierburi și fără cofeină”.

Pe lângă limitarea cofeinei, RCP subliniază importanța unei rutine regulate de somn și a tehnicilor de relaxare. „Este normal ca mintea noastră să fie foarte ocupată atunci când ne culcăm. Pentru mulți, este prima dată în toată ziua când putem fi singuri cu gândurile noastre. Așadar, nu este surprinzător faptul că creierul nostru devine foarte activ atunci când ne culcăm și stingem lumina”, explică instituția.

Specialiștii recomandă să aloci între 30 de minute și câteva ore înainte de culcare pentru relaxare, evitând munca sau alte activități intelectuale.

Acest timp poate fi folosit pentru procesarea gândurilor de peste zi, în timp ce telefonul ar trebui să rămână în afara dormitorului. Astfel de obiceiuri pot contribui la un somn mai profund și mai odihnitor.

Cercetările recente au evidențiat beneficiile consumului moderat de cafea și ceai, arătând o reducere a riscului de boli cardiometabolice, inclusiv boli de inimă, accident vascular cerebral și diabet. Un studiu britanic din 2024 a constatat că trei cești de cafea pe zi au redus riscul acestor afecțiuni cu 48%, iar un alt studiu a asociat consumul de cafea dimineața cu o scădere a mortalității premature.

