Reţete cu măcriş - ce mâncăruri cu măcriş poţi să faci

Ce este măcrișul și ce beneficii are

Măcrișul (Rumex acetosa) este o plantă erbacee perenă, cunoscută și apreciată atât pentru gustul său proaspăt-acrișor, cât și pentru proprietățile sale nutritive și medicinale.

Este una dintre primele plante verzi care apar primăvara, apare de obicei din martie-aprilie și poate fi recoltată până la începutul verii, înainte ca frunzele să devină prea fibroase și amare. Are frunze alungite, de un verde intens, cu formă ușor lanceolată și margini netede. Frunzele pornesc direct din rădăcină, formând o rozetă, iar tulpina poate ajunge până la 40-60 cm înălțime.

În ce mâncăruri poți folosi măcrișul

Gustul său este specific verdețurilor de primăvară, proaspăt și acrișor. Tocmai această aromă îl recomandă în bucătărie, unde este folosit mai ales în supe și ciorbe de primăvară, salate, piureuri sau ca ingredient în diverse umpluturi. Frunzele tinere pot fi consumate crude, tocate mărunt, în salate, sau gătite ușor, similar spanacului. În multe zone, ciorba de măcriș este considerată un preparat tradițional de sezon.

Ce beneficii are

Din punct de vedere nutritiv, măcrișul este o plantă valoroasă. Este bogat în vitamina C, vitamina A, fier, potasiu și magneziu, având un efect tonic și remineralizant. Consumat primăvara, ajută organismul să se refacă după perioada de iarnă, contribuind la combaterea oboselii și a stărilor de slăbiciune. De asemenea, stimulează digestia și are un ușor efect depurativ, susținând eliminarea toxinelor din organism.

Descoperă și alte Verdețuri de primăvară, surse de vitamine și minerale.

Rețete de mâncare cu măcriș

Poți utiliza frunze de măcriș în rețete de salate proaspete, sucuri naturale pline de vitamine și minerale sau alte preparate, precum tarte cu verdețuri și brânză sau chiar omlete. Cel mai adesea este folosit măcrișul pentru acrirea ciorbelor de legume. Frunzele tinere de măcriș se toacă mărunt și se adaugă în ciorbă.

Ciorbă de măcriș cu ou și smântână

Ciorbă de măcriș cu ou și smântână
Ciorbă de măcriș cu ou și smântână
  • Ingrediente:
  • 2 legături mari de măcriș (aproximativ 250–300 g)
  • 1 ceapă medie
  • 1 morcov
  • 1 rădăcină mică de pătrunjel
  • 2 cartofi
  • 2 linguri ulei
  • 1,5 litri apă sau supă de legume
  • 2 ouă
  • 3 linguri smântână
  • sare după gust
  • piper
  • 1 legătură mică de leuștean

Mod de preparare:

Măcrișul se spală foarte bine în mai multe ape, apoi se taie fideluță. Ceapa se toacă mărunt, cartofii cubulețe, iar morcovul și rădăcina de pătrunjel se dau pe răzătoare. Într-o oală se încinge uleiul și se călesc legumele la foc mic timp de 5-6 minute, până devin ușor moi și aromate. Se adaugă apa sau supa fierbinte și se lasă să fiarbă aproximativ 15 minute.

După ce legumele sunt fierte, se adaugă măcrișul și se mai fierbe doar 3-4 minute, pentru a-și păstra culoarea și gustul proaspăt. Separat, se bat ouăle cu smântâna, iar amestecul se adaugă treptat în ciorbă, amestecând continuu, astfel încât să se formeze ”zdrențe”. Se potrivește de sare, se adaugă verdeața tocată și se stinge focul. Ciorba de măcriș este ușor acrișoară, cremoasă și gustoasă.

Tartă cu măcriș și brânză

Tartă cu măcriș și brânză
Tartă cu măcriș și brânză

Ingrediente:

Pentru aluat:

  • 200 g făină
  • 100 g unt rece
  • 1 ou
  • 2 linguri apă rece
  • un praf de sare

Pentru umplutură:

  • 200 g măcriș
  • 150 g brânză telemea sau feta
  • 3 ouă
  • 150 ml smântână pentru gătit
  • 1 ceapă mică
  • 1 lingură ulei
  • piper după gust

Mod de preparare:

Pentru aluat, se amestecă făina cu sarea și untul tăiat cuburi, frământând rapid până se obține un aluat nisipos. Se adaugă oul și apa și se formează o bilă de aluat, care se înfășoară în folie și se lasă la frigider 30 de minute.

Măcrișul se spală și se toacă mărunt. Ceapa se călește în ulei până devine sticloasă, apoi se adaugă măcrișul și se gătește 2–3 minute, doar cât să se înmoaie ușor.

Aluatul se întinde și se așază într-o formă de tartă, se înțeapă cu furculița și se coace 5-10 minute la 180 de grade. Separat, se amestecă ouăle cu smântâna, se adaugă brânza sfărâmată și compoziția de măcriș. Umplutura se toarnă peste aluat și se coace încă 30–35 de minute, până se leagă și se rumenește frumos. Tarta este excelentă atât caldă, cât și rece.

Omletă cu măcriș și cașcaval

Omletă cu măcriș și cașcaval
Omletă cu măcriș și cașcaval

Ingrediente:

  • 4 ouă
  • 100 g măcriș
  • 50 g cașcaval ras
  • 1 lingură unt
  • sare după gust
  • piper
  • 1 lingură lapte

Mod de preparare:

Măcrișul se spală, se scurge și se taie fâșii subțiri. Ouăle se bat cu laptele, sarea și piperul, până devin spumoase. Într-o tigaie antiaderentă se topește untul și se adaugă măcrișul, care se călește foarte puțin, aproximativ 1 minut.

Se toarnă ouăle peste măcriș și se gătește la foc mic, cu capac, fără a amesteca prea mult, pentru ca omleta să rămână pufoasă. Când este aproape gata, se presară cașcavalul ras, se pune capacul și se mai lasă 2-3 minute, până se topește. Omleta rezultată este moale, ușor acrișoară și aromată.

Orez cu măcriș și ciuperci

Orez cu măcriș și ciuperci
Orez cu măcriș și ciuperci

Ingrediente:

  • 150 g orez
  • 200 g ciuperci champignon
  • 150 g măcriș
  • 1 ceapă mică
  • 2 linguri ulei
  • 400 ml supă de legume sau apă
  • sare și piper
  • 1 lingură parmezan ras (opțional)

Mod de preparare:

Ceapa se toacă mărunt, iar ciupercile se feliază subțire. Într-o cratiță se încinge uleiul și se călește ceapa până devine moale. Se adaugă ciupercile și se gătesc la foc mediu, până își lasă apa și încep să se rumenească ușor.

Se adaugă orezul, se amestecă 1 minut, apoi se toarnă supa fierbinte. Se fierbe la foc mic, cu capac, aproximativ 15-18 minute, până orezul este gătit.

Măcrișul se toacă și se adaugă la final, cu câteva minute înainte ca orezul să fie gata, amestecând ușor, 2-3 minute. Se potrivește de sare și piper și se presară parmezan, pentru un plus de gust.

Smoothie verde cu măcriș, măr și banană

Ingrediente:

  • 1 mână bună de frunze tinere de măcriș
    1 măr dulce
    1 banană bine coaptă
  • sucul de la 1/2 lămâie
  • 100 ml lapte vegetal sau apă de cocos
  • 1 linguriță miere sau sirop de arțar (opțional)
  • câteva cuburi de gheață (opțional)

Mod de preparare:

Măcrișul se spală foarte bine și se rupe grosier. Mărul se curăță de cotor și se taie cuburi, iar banana se feliază. Se pun toate ingredientele în blender și se mixează 30-60 de secunde, până se obține o textură fină și cremoasă.

Banana și mărul aduc dulceață, iar măcrișul și lămâia oferă o notă acrișoară, fresh. Rezultatul este o băutură energizantă, hidratantă.

Chec sărat cu măcriș și brânză

Chec sărat cu măcriș și brânză
Chec sărat cu măcriș și brânză

Ingrediente:

  • 3 ouă
  • 200 g făină
  • 1 plic praf de copt (10 g)
  • 100 ml ulei
  • 100 ml iaurt
  • 150 g brânză telemea
  • 100 g cașcaval
  • 150 g măcriș
  • sare (puțină, în funcție de cât de sărată e brânza)
  • piper
  • opțional: 1 lingură semințe de susan sau floarea-soarelui

Mod de preparare:

Măcrișul se spală bine, se scurge și se toacă mărunt. Brânza se sfărâmă cu furculița, iar cașcavalul se dă pe răzătoare.

Ouăle se bat bine cu un praf de sare și piper, până devin ușor spumoase. Se adaugă uleiul și iaurtul, amestecând continuu. Făina se cerne împreună cu praful de copt și se încorporează treptat în compoziție, până se obține un aluat gros, dar care încă curge.

Se adaugă măcrișul, brânza și cașcavalul și se amestecă ușor, cu spatula, pentru a se distribui uniform. Compoziția se toarnă într-o formă de chec tapetată cu hârtie de copt sau unsă cu ulei și făină. Deasupra se pot presăra semințe.

Se coace la 180 de grade timp de 35-40 de minute, până este frumos rumenit și trece testul scobitorii. După coacere, se lasă să se răcească puțin în formă, apoi se scoate și se feliază.

Checul este foarte bun atât cald, când brânza este ușor topită, cât și rece, când aromele sunt mai intense. Merge perfect ca mic dejun sărat, gustare sau pe un platou de aperitive.

Salată de primăvară cu măcriș, ou și ridichi

Ingrediente:

  • 100 g frunze de măcriș
  • 2 ouă fierte tari
  • 6-8 ridichi
  • 1 ceapă verde
  • 1 lingură ulei de măsline
  • 1 linguriță suc de lămâie (opțional)
  • sare și piper după gust

Mod de preparare:

Măcrișul se spală foarte bine, se scurge și se rupe sau se taie bucăți potrivite. Ridichile se feliază subțire, ouăle se taie cuburi, iar ceapa verde se toacă mărunt.

Toate ingredientele se pun într-un bol mare și se amestecă ușor. Se adaugă uleiul, sucul de lămâie (dacă vrei un plus de acrișor), sare și piper. Se amestecă din nou, cu grijă, pentru a nu sfărâma ouăle.

Salata are un gust bun, oul aduce consistență, ridichile o textură crocantă, iar măcrișul oferă o notă acrișoară. Este perfectă lângă pește, carne la grătar sau pur și simplu cu pâine prăjită.

Sursă foto – Shutterstock.com

Ilie Bolojan anunță că taxele se vor calcula altfel din 2027. Ce înseamnă asta pentru primării
Știri România 14:32
Ilie Bolojan anunță că taxele se vor calcula altfel din 2027. Ce înseamnă asta pentru primării
Beneficiile cititului: cum ne ajută creierul și ochii
Știri România 14:00
Beneficiile cititului: cum ne ajută creierul și ochii
„Power Couple”, 10 februarie 2026. După o seară în cimitir, bărbații intră în arenă și devin gladiatori: „Vor juca într-o secvență de film reală”
Stiri Mondene 14:32
„Power Couple”, 10 februarie 2026. După o seară în cimitir, bărbații intră în arenă și devin gladiatori: „Vor juca într-o secvență de film reală”
Concurentul care a consumat toată băutura din vilă la „Desafio: Aventura”: „Nu a mai rămas nimic pentru nimeni”. Vladimir Drăghia l-a dat de gol
Exclusiv
Stiri Mondene 14:06
Concurentul care a consumat toată băutura din vilă la „Desafio: Aventura”: „Nu a mai rămas nimic pentru nimeni”. Vladimir Drăghia l-a dat de gol
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Politică 14:14
Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Ilie Bolojan a amânat iar numirea unui ministru la Educație, după ce afirmase că face anunțul în această săptămână. Care este noul termen
Politică 09:50
Ilie Bolojan a amânat iar numirea unui ministru la Educație, după ce afirmase că face anunțul în această săptămână. Care este noul termen
