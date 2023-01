Tatăl lui Saveli a pierit în Donbas, „apărând eroic țara sa natală”, iar Saveli, care este însoțit de mama sa, văduva Trokai, „este un pic emoționat” când vede un general, „dar zâmbește tot timpul”.

„Fiule, nici mama ta n-are unul astfel de ceas”, îi spune generalul de poliție Alexandr Arapov copilului în timp ce deschide cadoul pentru el.

„Vă urez ție și copiilor dumneavoastră sănătate și succes în tot ceea ce faceți”, îi transmite, apoi, ofițerul văduvei ruse, dând asigurări că poliția îi va ajuta în măsura posibilităților.

Saveli a primit cadou și o dubă de poliție de jucărie și a făcut într-un tur al biroului Ministerului de Interne, „fiind sincer interesat de tot ce a văzut”.

„Întrebat ce vrea să devină când va fi mare, el a răspuns că soldat”, se mai afirmă reportajul difuzat de canalul Rusia 1.

More deeply depressing stuff from the Russian provinces



6 year old Savelys dad was killed in Ukraine, but now the police have given him a smart watch and a tour of their station (how kind!)



Worst of all, when asked what hed like to become when hes older, he says „a soldier” pic.twitter.com/x0C3bwtOIc