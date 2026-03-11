Care este perioada vacanței de Paște pentru elevi în 2026

Anul acesta, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, iar structura vacanței a fost concepută astfel încât familiile să petreacă sărbătorile împreună. Pauza de primăvară se va încheia marți, 14 aprilie 2026.
 
Potrivit calendarului școlar, cursurile se vor încheia vineri, 3 aprilie 2026. De sâmbătă, 4 aprilie, elevii intră în vacanța de primăvară.
 
Elevii se vor întoarce la școală în cursul zilei de miercuri, 15 aprilie 2026. Tot atunci începe și ultimul modul al anului școlar 2025 – 2026. Acest modul se va desfășura până la data de 19 iunie 2026, data la care este programată vacanța de vară pentru majoritatea elevilor.

Câte zile libere au angajații de Paște 2026

Angajații din România vor beneficia de mai multe zile libere legale în perioada sărbătorilor pascale.
 
Conform Codului Muncii, aceștia vor avea liber în Vinerea Mare (10 aprilie 2026), Duminica Paștelui (12 aprilie) și Lunea Paștelui (13 aprilie).
 
Reamintim că pentru cei care lucrează în ture sau în sectoare esențiale, cum ar fi sănătatea, transporturile sau ordinea publică, zilele libere pot fi compensate prin timp liber sau sporuri salariale, conform contractelor de muncă.

Zilele libere din weekendul prelungit de 1 Mai

La scurt timp după Paște, românii vor avea parte de o altă minivacanță. Ziua Muncii, sărbătorită pe 1 Mai, cade într-o zi de vineri în 2026. Astfel, angajații și elevii vor beneficia de un weekend prelungit, cu trei zile libere consecutive (1-3 mai).
 
În anul 2026, românii beneficiază de un total de 17 zile libere legale. Dintre acestea, 12 zile cad în timpul săptămânii (lucrătoare), în timp ce restul de 5 zile coincid cu zilele de sâmbătă sau duminică. Calendarul include sărbătorile de la începutul anului (1, 2, 6, 7 ianuarie), Ziua Unirii Principatelor (24 ianuarie), Vinerea Mare și Paștele (10-13 aprilie), Ziua Muncii (1 mai), Rusaliile și Ziua Copilului (31 mai – 1 iunie), Adormirea Maicii Domnului (15 august), Sfântul Andrei și Ziua Națională (30 noiembrie – 1 decembrie), precum și cele două zile de Crăciun (25-26 decembrie).

Bernice King, fiica lui Martin Luther King jr, despre America lui Donald Trump: „Glorificarea forțelor polițienești, adâncirea diviziunilor rasiale și suferința economică a multor oameni vulnerabili"

