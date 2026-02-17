Intitulat „Apple Experience”, evenimentul va avea loc simultan în New York, Londra și Shanghai, scriu cei de la Engadget. Nu se știe încă dacă va fi transmis prin intermediul vreunui livestream.

Conform sursei citate, este de așteptat ca Apple să dezvăluie noi modele de iPad-uri și MacBook-uri.

Urmează mai multe anunțuri despre produse hardware

Mark Gurman de la Bloomberg a raportat că gigantul tehnologic plănuiește să facă mai multe anunțuri legate de hardware „începând cu săptămâna 2 martie”.

Printre lansările anticipate se numără un nou MacBook Air și versiuni actualizate ale MacBook Pro de 14 și 16 inci, echipate cu procesoarele M5 Pro și M5 Max, succesoare ale celor lansate în octombrie.

Vom avea parte și de lansarea unui MacBook accesibil

Se zvonește, de asemenea, că va fi prezentat un MacBook entry-level, disponibil în culori precum galben deschis, verde deschis, albastru și roz.

Pe lângă laptopuri, Apple ar putea lansa un nou model de iPad entry-level, echipat cu un cip A18, capabil să susțină funcții avansate de Apple Intelligence.

De asemenea, iPad Air ar putea primi o actualizare cu introducerea cipului M4. În plus, compania plănuiește să lanseze în 2026 versiuni noi ale Mac Studio, Studio Display și Mac Mini.

