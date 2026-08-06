Pe 29 iulie, publicația franceză L’Express a publicat un „clasament al spionilor” din Europa. Potrivit cercetării, realizată prin consultarea a 60 de profesioniști din domeniul securității provenind din 25 de țări occidentale, Secret Intelligence Service (MI6) din Marea Britanie se află pe primul loc indiscutabil în Europa, acumulând 251 de puncte. Serviciul britanic este urmat de DGSE-ul francez, cu 169 de puncte, în timp ce Olanda, Ucraina și Germania completează prima jumătate a clasamentului celor mai influente agenții de spionaj.

Agenţia britanică de informaţii a obţinut 251 de puncte în cadrul studiului şi a fost lăudată pentru expertiza sa în recrutarea informatorilor de nivel înalt şi în infiltrarea elitelor conducătoare din Rusia, China, Iran şi Turcia, conform evaluării realizate de 60 de profesionişti din 25 de ţări.

Direcţia Generală pentru Securitate Externă (DGSE) din Franţa s-a clasat pe locul al doilea, cu 169 de puncte, datorită acoperirii sale globale şi capacităţii operaţionale.

Olanda, Ucraina şi Germania completează topul primelor cinci, în timp ce serviciul din Slovacia a fost evaluat ca fiind cel mai slab.

Unde se află SIE

Evaluarea a fost realizată de revista franceză LExpress, care a contactat persoane din serviciile de informaţii ale statului pentru a-şi evalua omologii din ţările aliate occidentale. Șaizeci de profesioniști actuali sau foști din 25 de țări, inclusiv Statele Unite, au fost de acord să servească drept „juriu”. Prin urmare, acesta este un eșantion mic a cărui reprezentativitate nu ar trebui supraestimată. Totuși, oferă cel puțin o indicație superficială a reputației de care se bucură agențiile de informații europene.

În ierarhia revistei franceze, SIE, Serviciul de Informații Externe al României, ocupă locul 11, cu 15 puncte, cu două peste serviciul spionilor spanioli, șase peste instituția similară italiană.

Felul în care articolul descrie serviciile evaluate e dezvăluit de modul în care e apreciat MI6. Capacitatea sa caracteristică este recrutarea de cârtițe de nivel înalt, o abilitate invidiată chiar și de americani. Se presupune că britanicii au făcut acest lucru în Rusia, dar și în China, Turcia și Iran, unde l-au manipulat pe ministrul adjunct al Apărării, Alireza Akbari, până în 2019.

„Britanicii au capacitatea de a juca pe termen lung, de a paria pe surse pe o perioadă de zece ani, cam la fel ca rușii. Și au o înclinație pentru tactici subversive”, a declarat un fost director executiv al DGSE pentru L’Express.

Reputație versus eficiență: lecția oferită de Estonia

O analiză publicată de publicația regională Baltic Sentinel arată însă că acest tip de ierarhie reflectă în primul rând reputația, acoperirea globală și bugetele masive, mai degrabă decât randamentul raportat la resursele investite.

Dacă Marea Britanie sau Franța alocă miliarde de euro anual pentru rețelele lor globale de spioni și tehnologii de interceptare, statele de pe flancul estic operează cu bugete incomparabil mai mici. Cu toate acestea, Estonia a reușit să se claseze pe locul opt în topul european, obținând 27 de puncte – un rezultat remarcabil pentru o agenție ale cărei fonduri se ridică la doar câteva zeci de milioane de euro pe an.

Experții militari și de securitate subliniază că Estonia și celelalte țări din regiunea Mării Baltice reușesc să livreze date critice despre intențiile Kremlinului tocmai datorită specializării lor extrem de profilate. Aflate în prima linie a amenințărilor hibride și cibernetice rusești, serviciile estone au compensat lipsa de resurse globale prin cunoașterea profundă a adversarului direct, prin analize prospective de mare acuratețe și printr-o integrare strânsă cu societatea civilă.

Cine n-a primit vreun punct în clasament

Cele mai dure critici au fost îndreptate către Ungaria, Bulgaria și Slovacia, niciuna dintre acestea neprimind niciun punct.

Ungaria, unde Viktor Orbán a folosit aparatul de informații în scopuri proprii timp de 16 ani, este considerată un „free rider” în mecanismul schimbului de informații europene, ceea ce înseamnă că nu oferă aproape niciodată la nivelul la care primește de la partenerii europeni. În octombrie 2025, trei instituții media au expus planul Budapestei de a spiona instituțiile europene.

Bulgaria își frustrează de mult timp partenerii europeni. Un episod deosebit de revelator a avut loc în 2013, când oligarhul și magnatul media Delyan Peevski a fost numit pentru scurt timp în funcția de șef al contrainformațiilor. Se pare că elitele Bulgariei rămân „permeabile la influența rusă”.

Printr-un consens aproape universal, distincția dubioasă de a avea „cel mai prost serviciu de informații din Europa” revine Slovaciei, unde se spune că nepotismul merge mână în mână cu incompetența și conexiunile cu Rusia.

În august 2025, șeful serviciilor secrete externe, Pavol Gaspar – despre care se pare că are tatuat „Nașul” pe biceps – a provocat un accident rutier cu mașina sa sport galbenă, în timp ce purta șlapi.

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