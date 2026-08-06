Potrivit celor spuse de către vedetă, Oana Lis mai avea pe card doar 15 lei. „Ce naibii să iau și eu de mâncare”, a scris, printre altele, pe Facebook.

În timp ce unii internauți i-au sărit în ajutor, alții au atacat-o pe Oana Lis și i-au spus să meargă la muncă. După ce mesajul ei a fost intens discutat pe internet, Libertatea a sunat-o pe soția lui Viorel Lis, pentru a afla cum se descurcă în această perioadă cu banii.

Oana Lis are grijă zilnic de soțul ei

„Eu nu vreau să zic sume, dar oricum din pensia lui Viorel nu aș putea să plătesc o îngrijitoare, la salariile care sunt acum în România. O îngrijitoare nu stă niciuna o lună întreagă. Dacă te uiți pe grupuri, toate vor salarii ca afară și stau două săptămâni cu două săptămâni. 3.000 sau 3.500 de lei, 4.000 de lei… Plus mâncare. Deci clar din pensia lui Viorel nu aș putea să plătesc lucrurile astea.

Ca idee, bărbații în România trăiesc 73 de ani. Viorel dacă a trăit 83 de ani, adică 10 ani peste media de vârstă, e în primul rând cu boli grave. Vorbim de epilepsie, diabet, infarct, COVID, AVC-uri, multe… Toate astea în timp… Viorel a fost primar acum 30 de ani. Lumea uită timpul. Iar Viorel a fost mereu un om corect, se vede asta în stilul nostru de viață, noi nu am avut genți scumpe, nu am avut vacanțe… Eu cheltui pentru Viorel mai mult decât am. Și, dacă aș avea mai mult, aș putea să cheltui și mai mult pentru el.

Uite, mi-aș dori, de exemplu, să merg cu el, am mai fost, la spital, la institutul de recuperare, pentru că el are nevoie de două ori pe an. El are dureri groaznice uneori, neuropate, și are nevoie să facă recuperare. Pentru că la el e foarte greu, trebuie să stea internat! Nu poți să-l duci ca pe un om sănătos, pentru că e foarte dificil. Și mi-ar plăcea, am văzut că este Spitalul Enayati în București, să-mi fac odată o programare, că probabil se poate și pe trimitere sau coplată. Și am văzut că mai e și Spitalul Sfântul Sava tot în București, unde mi-ar plăcea să mă internez cu el, pentru că eu stau mereu internată cu el.

Deci eu fac pentru Viorel… Și el trăiește, cu voia lui Dumnezeu, pentru că am cheltuit sute de milioane! Oamenii nu știu ce nevoi sunt, nici eu nu știam, nu condamn pe nimeni. Nu înțelege decât cine trece prin așa ceva. Viorel, când are dureri groaznice, unde să-l iau? Cum să-l pun în căruț? Mă mai ajută vecinii, plătesc… Avea dureri și am chemat ecograful acasă… 2.000 de lei m-a costat! Vine omul cu ecograful în spate și-ți face ecografie. Vine, îți face și EKG, tot. Dar totul costă”, a spus Oana Lis în exclusivitate pentru Libertatea.

Partenera lui Viorel Lis este psiholog

Vedeta a dezvăluit că ar putea lucra în continuare ca psiholog, însă timpul nu îi mai permite, deoarece are mereu grijă de Viorel Lis. Și, după cum afirmă chiar ea, nu spune aceste lucruri pentru a se victimiza, ci pentru a prezenta lucrurile fix așa cum sunt!

„Dumnezeu lucrează prin oameni! Așa cum și noi am ajutat, nu neapărat Viorel ca primar, dar și după, când am avut și noi și ne descurcam… Am plătit operații la oameni… Acum cer și eu ajutor… Nu mi se pare că e așa o rușine să cer ajutorul… Că n-am cerut ajutor ca să-mi cumpăr vreo geantă sau să plec în nu știu ce vacanță! Am cerut pentru nevoi fixe, cum s-ar spune.

Eu pot să lucrez ca psiholog și am lucrat o perioadă… Acum nu mai am energie! De multe ori mă trezesc dimineața și Viorel are nevoi. Mi s-a întâmplat de multe ori să nu pot să merg la baie până la prânz… Îmi place să fiu îngrijită, să fiu spălată, că așa m-am învățat de când eram mică. Dar uneori n-am timp și nu mai am energie ca să lucrez. Ca să poți să oferi unui om un serviciu cum trebuie, trebuie să fii tu bine. Și acum eu sunt foarte obosită, sunt într-un burnout! Eu de cinci ani nu am mai ieșit din București. Nu fac absolut nimic, dar nu zic asta ca să mă victimizez. Nu îmi ridică nimeni statuie! Asta este realitatea mea. Nu trebuie să mă dau ceea ce nu sunt.

Nu mă interesează pe mine hate-ul, pot să mă condamne toți, dar să-și aducă aminte la bătrânețe că și-ar dori să aibă o Oana Lis lângă ei. Uite, Irinel Columbeanu, ce a făcut? Că a avut milioane de euro și multe femei… Până la urmă trebuie să ai lângă tine un om de calitate. Trebuie să fii la bine și la greu acolo. Nu m-am gândit niciodată să-l duc pe Viorel la azil”, a adăugat Oana Lis pentru Libertatea.

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După ce a făcut comparația cu Irinel Columbeanu, soția lui Viorel Lis a oferit și noi detalii despre starea de sănătate a partenerului ei de viață.

Fostul primar al Capitalei ar putea avea Parkinson

„Apar diferite probleme… Acum văd că îi tremură mâinile… Poate să fie un început de Parkinson. Iar trebuie să merg la doctori… Sunt perioade în care nu zic nimic, m-am descurcat. Dar acum s-a scumpit foarte mult totul… Medicamentele, mâncarea, adică mi se pare că unele prețuri sunt triple.

Eu mănânc orice, nu am nicio problemă, dar lui Viorel nu pot să-i dau orice… Nu mă supăr că mă vorbesc unii de rău, dar în aceeași măsură sunt și oameni care mă înțeleg. Mă înțelege doar cine a trecut printr-o boală sau a avut pe cineva bolnav. Că nu ai cum să înțelegi altfel… Nu ai cum să înțelegi nevoia unui om care știi că depinde de tine și tu trebuie să te descurci și să faci cumva…

Pot să apelez la prieteni, dar o dată, de două ori… Fiecare e cu viața lui! În general trebuie să plătești. Nu vine nimeni gratis… Sau vine o dată, dar noi avem nevoie mereu. Nu pot să apelez mereu… Tocmai din cauza asta ajung oamenii în azile… Dai 4.500 de lei pe lună și aia e. Dar la mine nu există așa ceva. Nu am cum! Doamne ferește”, a încheiat Oana Lis interviul pentru Libertatea.

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