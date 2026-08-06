Plătită pentru doar 40 din cele 70 de ore lucrate

Vanessa Roncaglione, în vârstă de 39 de ani, s-a mutat în Elveția în luna martie, după ce o prietenă i-a găsit oportunități de angajare prin intermediul Facebook.

Originară din Argentina și stabilită ulterior în Spania, unde locuiau soțul și cei doi copii ai săi, femeia a decis să încerce singură experiența muncii în Elveția. Timp de aproape două luni, ea a lucrat, pe lângă alte două locuri de muncă, la curățenia camerelor hotelului de patru stele Courtyard by Marriott din cartierul Zürich-Oerlikon, unde o noapte de cazare costă aproximativ 200 de franci elvețieni.

Marca hotelieră aparține grupului Marriott, însă unitatea este administrată în sistem de franciză de compania elvețiană SV Group, relatează publicația Blick, parte a grupului Ringier. Pentru serviciile de curățenie, aceasta colaborează cu firma Stampfli AG, cu sediul în Solothurn, una dintre cele mai mari companii de curățenie din Elveția, care afirmă că are aproximativ 2.500 de angajați.

Acuzații privind o „contabilitate paralelă” a orelor lucrate

Deși contractul prevedea plata la oră, Vanessa Roncaglione susține că angajații primeau un timp fix pentru curățarea fiecărei camere, indiferent de volumul real de muncă.

„Timpul nu era niciodată suficient. Tot ce făceam era să alergăm”, afirmă femeia.

Neavând încredere în sistemul oficial de pontaj al companiei, ea și-a ținut propria evidență. În fiecare zi nota ora la care începea și termina programul și fotografia foile de repartizare a camerelor.

Potrivit înregistrărilor sale, în primele două săptămâni a lucrat 70 de ore, însă a fost plătită pentru doar 40.

Femeia acuză Stampfli AG că ar fi folosit o „contabilitate paralelă”, modificând ulterior orele pontate sau eliminând o parte dintre acestea. Ea susține și că pauzele legale erau scăzute automat din salariu, deși ritmul de lucru nu permitea efectuarea lor.

„Singurele pauze pe care le puteam lua erau să mănânc o banană între două camere”, spune Roncaglione.

Presiuni asupra angajaților străini

Fosta cameristă afirmă că asupra angajaților străini, mulți proveniți din America de Sud sau Republica Dominicană, era exercitată o presiune constantă, întrucât aceștia depindeau de locul de muncă pentru statutul lor de ședere în Elveția.

„Șefii știu foarte bine asupra cui pot pune presiune”, spune ea. Potrivit declarațiilor sale, unor colege li s-ar fi spus: „Dacă nu faceți ce vi se cere, vom suna la biroul pentru migrație.”

Acuzații similare și într-un hotel din Grindelwald

Vanessa Roncaglione nu este singura care formulează astfel de acuzații. Publicația elvețiană Beobachter afirmă că a discutat și cu alți angajați ai aceluiași hotel din Zürich, care reclamă practici similare.

Sindicatul Unia deține, la rândul său, documente referitoare la Stampfli AG și la activitatea unor angajați care efectuau curățenie în hotelul Bergwelt din Grindelwald, în cantonul Berna. Potrivit documentelor, două persoane aveau la dispoziție doar 12-13 minute pentru curățarea unei camere. Dacă timpul era depășit, sistemul digital de pontaj afișa mesajul: „Ați depășit timpul alocat. Acest timp nu va fi calculat.”

Consecința era pierderea, în medie, a două ore de muncă plătite în fiecare zi.

„Aceste norme de timp nu sunt suficiente sub nicio formă”, afirmă Giuseppe Reo, responsabil al sindicatului Unia pentru regiunea Oberland Bernez. Potrivit acestuia, unele camere erau într-o stare foarte murdară, ceea ce făcea imposibilă respectarea timpilor impuși.

Reo califică practicile atribuite companiei drept „dumping salarial în forma sa cea mai pură”.

„Prin acest sistem exploatator, compania poate oferi prețuri mai mici și își poate depăși concurenții. Economiile sunt făcute pe seama personalului de curățenie”, afirmă reprezentantul sindical.

Compania este implicată într-un litigiu

Stampfli AG este implicată într-un litigiu după ce mai mulți angajați, sprijiniți de sindicatul Unia, au sesizat Comisia Paritară Centrală, instituția care supraveghează aplicarea contractului colectiv de muncă din domeniul curățeniei.

În paralel, pe rolul Tribunalului Regional Oberland din Thun se află un proces civil privind aceste acuzații.

Potrivit celui mai recent raport anual al Comisiei Paritare Centrale, mai mult de jumătate dintre cele 341 de firme de curățenie controlate au încălcat prevederile privind salarizarea, programul de lucru sau perioadele de odihnă. În cazul Vanessei Roncaglione, situația s-a încheiat favorabil după ce aceasta și-a prezentat propriile evidențe departamentului de resurse umane și a amenințat cu acțiuni în instanță. Compania i-a achitat ulterior orele de muncă restante.

Între timp, femeia s-a întors în Spania, unde locuiește din nou alături de familia sa.

Există imaginea unei Elveții perfecte, unde totul funcționează corect. Dar niciodată nu am întâlnit condiții de muncă atât de proaste”, spune ea.

Stampfli AG respinge toate acuzațiile

Într-un răspuns transmis în scris, Stampfli AG afirmă că diferențele apărute ulterior pe statele de plată nu sunt neobișnuite în cazul contractelor cu program variabil și că situația Vanessei Roncaglione demonstrează doar faptul că departamentul de resurse umane verifică solicitările angajaților.

Compania respinge toate celelalte acuzații. Reprezentanții acesteia spun că nu au cunoștință despre eventuale amenințări adresate angajaților și precizează că, dacă astfel de situații ar fi avut loc, ele ar avea consecințe disciplinare. Stampfli susține că salariații sunt remunerați exclusiv în funcție de orele lucrate sau prin salariu lunar, nu în funcție de numărul camerelor curățate, iar pauzele și perioadele legale de odihnă sunt respectate și monitorizate de superiorii direcți.

Compania afirmă că, în afara Vanessei Roncaglione, doar o altă angajată solicită în prezent plata unor ore suplimentare, iar verificările sunt încă în desfășurare. La rândul său, SV Group, operatorul hotelului din Zürich, a transmis că nu cunoștea până acum aceste acuzații la adresa subcontractorului Stampfli AG, însă le tratează „foarte serios”, solicitând companiei să clarifice complet situația.

Și conducerea hotelului Bergwelt din Grindelwald a declarat că nu avea cunoștință despre acuzații înainte de solicitarea publicației Beobachter, dar că analizează cazul împreună cu Stampfli AG.

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