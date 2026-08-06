Un diagnostic de cancer nu înseamnă întotdeauna că medicii nu mai au soluții. În ultimii ani, tratamentele oncologice au evoluat considerabil, iar numeroși pacienți ajung în remisiune sau trăiesc mulți ani după diagnostic. Mai multe vedete din România au vorbit deschis despre lupta cu boala, tratamentele urmate și lecțiile învățate în această perioadă.

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Cancerul nu înseamnă întotdeauna lipsa speranței

În ultimele decenii, tratamentul cancerului s-a schimbat radical. Terapiile țintite, imunoterapia și tratamentele personalizate au îmbunătățit prognosticul pentru numeroase forme de cancer, inclusiv pentru unele diagnosticate în stadii avansate.

Mai multe personalități publice din România au ales să vorbească deschis despre experiențele lor, contribuind la creșterea gradului de conștientizare privind importanța controalelor medicale și a diagnosticului precoce.

Este important de precizat că fiecare caz oncologic este diferit. Evoluția bolii depinde de tipul cancerului, stadiul în care este descoperit, caracteristicile biologice ale tumorii și răspunsul fiecărui pacient la tratament.

Dana Deac a fost diagnosticată cu cancer mamar

Jurnalista Dana Deac a trecut printr-un cancer mamar și a vorbit de-a lungul timpului despre tratamentele urmate. Ea a trecut prin intervenții chirurgicale, chimioterapie și radioterapie, iar ulterior a intrat în remisiune. După această experiență, Dana Deac a devenit una dintre cele mai active susținătoare ale prevenției și ale controalelor medicale regulate.

Sanda Nicola a fost diagnosticată cu cancer uterin

La doar 27 de ani, jurnalista Sanda Nicola a fost diagnosticată cu cancer uterin. Ulterior, ea a povestit despre perioada dificilă prin care a trecut și despre tratamentul oncologic urmat. Astăzi și-a continuat cariera și viața de familie, devenind mamă.

Corina Drăgotescu a fost diagnosticată cu un cancer ovarian agresiv

Jurnalista Corina Drăgotescu a fost diagnosticată cu un cancer ovarian agresiv. Tratamentul a inclus o histerectomie totală și mai multe cure de chimioterapie. În ciuda dificultăților, ea și-a continuat activitatea profesională și, în prezent, este complet refăcută.

Anca Sigartău a primit un diagnostic oncologic grav

Actrița Anca Sigartău a dezvăluit că, în tinerețe, a primit un diagnostic oncologic grav, medicii estimând la acel moment că mai avea doar câteva luni de trăit. Ea a urmat tratamentele recomandate și a vorbit despre schimbările profunde făcute în stilul de viață. Astăzi își continuă activitatea artistică.

„E importantă experiența personală. Până la urmă, eu am povestit despre această întâmplare. În momentul în care am primit un diagnostic care… Nici nu am știut prima oară despre acest diagnostic.

Prietena mea știa că eu nu fac tratamentul și ea a zis că trebuie să îl fac, pentru că lucrurile sunt foarte grave. Și așa am aflat eu, nu am aflat direct de la medic, nu mi s-a spus direct. După aceea am ajuns în spital și am făcut acel tratament.

Și în momentul în care am cerut să plec din spital, medicul mi-a spus că nu mă lasă să plec. Că este o tumoră care se dezvoltă și a crescut opt centimetri pe citostatice și nu este normal. Am spus cu toate astea că vreau să mă duc acasă”, a povestit actrița.

Eugenia Șerban a fost diagnosticată cu două forme de cancer

În 2020, Eugenia Șerban a făcut public faptul că fusese diagnosticată cu două forme de cancer în același timp. Actrița a povestit că a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă, care a durat aproximativ 12 ore și jumătate, urmată de tratamente oncologice și alte intervenții.

Ulterior, ea a anunțat că boala nu mai era activă, însă a continuat perioada de recuperare și monitorizare medicală.

Luciana Indre a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2021

Prezentatoarea emisiunii „Sănătate cu stil”, de la Prima TV, a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2021. După tratament, Luciana Indre a primit o veste care i-a schimbat viața: a rămas însărcinată în mod natural.

„Mi-am dorit foarte mult, dar nici nu mă gândeam că se va întâmpla atât de repede după diagnostic. Când am început tratamentele, știam că șansele de a obține o sarcină pot să scadă și există riscuri, dar mi-am zis de atunci că, dacă va fi să am copii, va fi doar cu voia lui Dumnezeu. Și El a avut grijă să le așeze pe toate, așa că sarcina a venit natural, a fost ca o minune”, a dezvăluit Luciana într-un interviu pentru VIVA!.

Bianca Brad a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2015

Bianca Brad a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2015. Actrița a vorbit deschis despre deciziile luate în privința tratamentului și despre perioada dificilă prin care a trecut.

„Am fost diagnosticată cu cancer la sân, în 2015. A fost un șoc mare. Inițial am vrut să fac tratamentul convențional, dar în urma unei întâmplări, m-am răzgândit și am mers cu medicina alternativă! 6 ani nu am spus nimic, pentru că am vrut să o protejez pe mama mea, care a aflat azi, chiar înainte să vin aici, la acest eveniment! 6 ani am fost pe terapii, am trecut prin perfuzii peste perfuzii, milioane de bani, milioane de suplimente, totul făcut în tăcere… am fost singură! De câte ori am crezut că nu mai pot, m-am rugat”, a mărturisit Bianca Brad într-un interviu pentru emisiunea Exclusiv VIP.

Ulterior, actrița a vorbit și despre felul în care privește viața după această experiență. „Sunt recunoscătoare că am primit în dar încă niște ani de viață. Niciodată însă nu știi ce va urma. Poți să fii perfect sănătos și într-o clipă să se spulbere totul. De aceea cel mai important este să fii recunoscător pentru tot și să te bucuri pentru fiecare clipă, să te bucuri de prezent, de oamenii pe care-i întâlnești, de lucrurile aparent mărunte”, a declarat Bianca Brad pentru Cancan.

Ionela Năstase

Moderatoarea TV a aflat în urma unui control de rutină că suferă de cancer mamar. Diagnosticul precoce și tratamentul rapid au contribuit la evoluția favorabilă a bolii.

„Cu ani în urmă eram aici și îmi notam statisticile. Astăzi sunt parte din ele, pentru că am fost diagnosticată cu cancer mamar… Cel mai bun tip, asta mi-a spus primul oncolog. M-am înfuriat, am plâns, m-am tăvălit pe jos la propriu, dar apoi m-am ridicat și am luptat”, și-a început confesiunea Ionela Năstase. „Vlad (Petreanu, soț și jurnalist celebru) mi-a fost ancoră în această poveste și știu că pe el uneori l-a durut mai tare, și l-a durut neputința…”

Dar „disciplina și medicina făcută corect și la timp” i-au salvat viața Ionelei, pentru că a fost declarată vindecată. „În România mai sunt oameni care cred că pot pune semnul egal între cancer și moarte. Dar dacă-ți dorești să trăiești, mergi mai departe. Mie îmi place viața, am un soț de iubit în continuare, am prieteni și părinți…”

Cătălin Botezatu a descoperit că suferă de o tumoră rară la colon

Designerul Cătălin Botezatu a descoperit că suferă de o tumoră rară la colon în urma unei intervenții chirurgicale pentru apendicită. El a fost operat în Turcia și a urmat tratamentul HIPEC, o procedură utilizată în anumite forme de cancer abdominal. Ulterior, și-a reluat activitatea profesională.

Dr. Monica Pop se confruntă de peste un deceniu cu un cancer de colon

Medicul oftalmolog Monica Pop se confruntă de peste un deceniu cu un cancer de colon. În această perioadă a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale și ședințe de chimioterapie, continuând în același timp activitatea profesională și aparițiile publice.

Monica Pop a declarat: „6 operații și tratamente multiple, polichimio specifice, permanent, de toate tipurile. Sunt un pacient docil. Dar sunt în viață și lucrez, nu am părăsit munca decât în zilele mai grele și în cele de spitalizare pentru operații. Am dus o viață identică cu cea dinaintea bolii: am lucrat permanent, am gătit, i-am ajutat pe copii, am făcut cumpărături, am participat la evenimente, am ajutat și eu pe cine am putut!”

Aceasta a evitat să se plângă sau să se victimizeze, considerând că un astfel de comportament este dăunător atât pentru pacient, cât și pentru cei din jur.

„Nu mi-am supărat niciodată familia și prietenii cu văicăreli sau cu victimizări. Detest pacienții cu un astfel de comportament, care nu le face bine nici lor, nici celor din jur!”, a afirmat aceasta.

Monica Tatoiu a fost diagnosticată de două ori cu cancer de col uterin

Monica Tatoiu a povestit că a fost diagnosticată de două ori cu cancer de col uterin. Prima dată a primit diagnosticul la vârsta de 23 de ani, iar boala a recidivat după mai mulți ani.

„Mi-am făcut niște analize și doctorul mi-a zis: puteți să muriți în orice clipă”, spunea Monica Tatoiu în 2010.

Carmen Șerban a vorbit despre diagnosticul de cancer primit

Cântăreața Carmen Șerban a vorbit despre diagnosticul de cancer primit în urmă cu mai mulți ani și despre perioada în care a ales să țină boala departe de ochii publicului.

„Una din minunile care mi-au schimbat deja viața este, în primul rând, faptul că m-am vindecat de un cancer prin credință. Știți foarte bine povestea mea, fanii mei o cunosc. Într-adevăr, am avut un cancer în urmă cu 11 sau 12 ani, când am fost depistată. Se mărea de la o zi la alta, de la o lună la alta, era galopant cancerul și l-am vindecat într-un an și jumătate doar prin credință.

Fără medici, desigur sub monitorizarea medicilor, care nu voiau să îmi administreze tratament medical, ci pur și simplu mă trimiteau să merg la biserică. Eu credeam atunci că au luat-o razna preoții și în gândul meu îi înjuram. Acum m-am vindecat, sunt vindecată, sunt bine și fericită”, a declarat Carmen Șerban într-o emisiune TV.

De ce este important diagnosticul precoce

Experiențele acestor personalități arată că un diagnostic de cancer nu înseamnă automat lipsa speranței. Totuși, medicii subliniază că fiecare caz este unic, iar tratamentul trebuie stabilit individual, în funcție de tipul bolii și de recomandările echipei medicale.

Specialiștii atrag atenția că prezentarea la controale periodice și investigarea simptomelor persistente pot contribui la depistarea precoce a bolii, ceea ce poate crește șansele unui tratament eficient.

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