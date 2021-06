Trei zile de caniculă de astăzi, în toată țara. Temperaturile maxime ating 39 de grade Celsius

Temperatura aerului din Capitala a trecut, joi 3 August 2017, la orele pranzului, de cele 37 de grade Celsius anuntate de meteorologi la umbra. Autoritatile au instituit cod portocaliu de canicula, cu temperaturi care vor ajunge până la 39 de grade Celsius in vest si cod galben de temperaturi ridicate in restul tarii, inclusiv in Bucuresti. MARIAN ILIE/MEDIAFAX FOTO