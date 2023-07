Pe site-ul de prezentare al Centrului de Îngrijire și Asistență Căsuța lu Min din Mureș, apar mai multe testimoniale în care aparținători ai beneficiarilor laudă serviciile azilului și descriu totul la superlativ.

Cântărețul Tony Poptămaș, 54 de ani, stabilit în Norvegia, menționează, potrivit mărturiei de pe site, că tatăl său este internat în centrul din Mureș:

„Căsuța lu Min i-a plăcut lui tata din prima și mie la fel. Ne-au primit cu căldură sufletească și cu gustări. Ne-au spus că aici are 3 mese pe zi plus gustări, că au medic de familie și psihiatrul casei, că dacă e nevoie de perfuzii au personal calificat pentru asta și deci nu este nicio problemă. Bineînțeles că am renunțat imediat la femeia care urma să ne ajute acasă la el și am decis imediat să-l las pe mâna celor de la Bărdești și nu mi-a părut rău nicio clipă. În ziua de azi pot vorbi cu cei care au grijă de el oricând și la orice oră. Orice problemă se rezolvă. Mai bine de atât nu are cum să fie! Le mulțumim acestor oameni că există!”.

„Aseară am rămas șocați la cele întâmplate”

Contactat de Libertatea, artistul a povestit că tatăl său, internat în centrul din Mureș, a fost preluat azi-noapte de un echipaj SMURD, în urma controlului efectuat de ONG-ul Centrul de Resurse Juridice.

„Încercăm să gestionăm situația. Tata a fost internat și el acolo și a fost preluat azi-noapte de SMURD. Noi nu am sesizat nicio clipă ca el să fi fost tratat necorespunzător. Aseară am rămas șocați la cele întâmplate”, a explicat artistul.

„Cred că, pentru că era vizitat des, era favorizat, ceea ce nu e deloc OK. Bine, e OK că era îngrijit, dar toți beneficiarii de acolo ar fi trebuit să fie favorizați sau măcar îngrijiți cu simț de răspundere. Cu angajații centrului nu se poate comunica momentan. Dar până acum nu era nicio problemă”, a adăugat Poptămaș.

Întrebat dacă putea merge în vizită la centru, Tony Poptămaș a menționat că da, vizitele erau permise, și n-a avut nicio suspiciune că tatăl său n-ar fi fost îngrijit corespunzător: „Sora mea a fost recent în România timp de patru săptămâni. Am fost sunat video de două ori pe săptămână ca să vorbim, iar tata arăta foarte bine”.

Cum își explică, totuși, ororile din azilul Mureș, care au ieșit la iveală în urma controlului inopinat efectuat de Centrul de Resurse Juridice: „Noi credem că problema a apărut după închiderea celuilalt loc al proprietarului, adică acum două săptămâni. Cu siguranță nu avea unde să-i ducă pe acei beneficiari, așa că a apelat la aceste acțiuni inumane. Așa ceva nu se face! Trăind în Norvegia, nu pot înțelege cum nu a găsit soluții mai umane ca să-i mute pe cei de dincolo. Oare e atât de greu în România?”.

„Acum tata e bine, dar ia insulină și fișa medicală nu a fost livrată de către centru. Înțeleg că nu a fost găsită”, a adăugat artistul.

Verificări mai vechi la centru

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș (AJPJ Mureș) a efectuat un control la Centrul de Îngrijire și Asistență Căsuța lu Min, din strada Cornești, nr. 61, la începutul lunii mai. În urma acestuia, a propus retragerea licenței provizorii de funcționare, scrie Agerpres. Și atunci au fost constatate nereguli:

„Totodată, a fost notificată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi pentru retragerea licenţei provizorii a Asociaţiei Re-Min – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Căsuţa lu Min”, eliberată în data de 3.05.2023. Această măsură a fost luată de reprezentanţii AJPIS Mureş ca urmare a constatării unor condiţii precare de locuit (paturi rupte, igrasie, mucegai)”.

De asemenea, DSP Mureș constata, la începutul lunii iulie, că funcţionarea unităţii constituie risc iminent pentru sănătatea publică:

„De asemenea, în data de 11 iulie, Direcţia de Sănătate Publică Mureş a emis Decizia nr. 148 privind suspendarea activităţii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Căsuţa lu Min”, începând cu data comunicării, motivând că funcţionarea unităţii constituie risc iminent pentru sănătatea publică”.

„În urma deciziei DSP Mureş, cei 28 de beneficiari ai centrului au fost transferaţi în judeţele de domiciliu prin grija Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, a prefecturilor şi DGASPC-urilor din Covasna şi Maramureş”, de scrie Agerpres.

Reprezentanții centrului groazei din Mureș infirmau, printr-un comunicat de presă, că li s-ar fi retras licența de funcționare provizorie:

„Dorim să credem faptul că a fost o eroare de natură umană fără nicio rea credință și nu o eroare intenționată. Atașăm alăturat licența provizorie nr. 1576 emisă de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în data de 03.05.2023 valabilă până în 02.05.2024.”

Cel de-al doilea centru de îngrijire și asistență Căsuța lu Min din satul Bărdești, județul Mureș, a fost închis joi, 27 iulie, după ororile descoperite de ONG-ul Centrul de Resurse Juridice, același care a semnalat și ororile din azilele groazei de la Voluntari.

În urma informațiilor primite de la CRJ, premierul Marcel Ciolacu a dispus verificări de urgență, iar ministrul muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat că trimite Corpul de Control.

