Managera ONG-ului a spus că poarta centrului din Mureș era închisă cu lanț și lacăt, atunci când a venit în vizita inopinată.

„În jurul orelor 13.00, am ajuns aici. Poarta din spatele meu era închisă cu un lanț gros și cu un lacăt. Am solicitat deschiderea porții cu doi dintre colegii mei. Ne-a fost permis accesul în interior. În interior, am solicitat să vedem fiecare încăpere, așa cum facem de 20 de ani în vizitele inopinate”, a afirmat Georgiana Pascu.

Apoi, a coborât la subsol și a găsit bolnavi cu dizabilități ascunși după o perdea.

„Era o spălătorie, erau mai multe mașini de spălat care funcționau, iar în spatele acestora era o perdea de plastic, în spatele căreia erau ascunse mai multe persoane cu dizabilități, într-o stare gravă. Era o cameră plină cu materiale de construcții, fără ferestre, ferestrele erau acoperite cu saci de plastic”, a adăugat managera ONG-ului.

„Persoanele acestea zăceau pur și simplu pe saltele murdare de urină, fecale, sânge, iar o tânără se afla într-o stare gravă de malnutriție. Era piele și os și era acoperită de muște”, a mai povestit ea.

Ororile de la Mureș au fost descoperite joi, 27 iulie, după un control inopinat făcut de ONG-ul Centrul de Resurse Juridice, același care a semnalat și ororile din azilele groazei de la Voluntari.

În urma informațiilor primite de la CRJ, premierul Marcel Ciolacu a dispus verificări de urgență, iar ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat că trimite Corpul de Control.

Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

