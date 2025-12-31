„Căpcăunul” era condamnat la 12 ani de închisoare

Poliţia Română a anunţat, miercuri, că pe 29 și 30 decembrie au fost aduse în ţară şapte persoane pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă.

Astfel, la data de 29 decembrie, a fost adus în ţară un bărbat, de 44 de ani, din Iaşi, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de migranţi, trafic de persoane, contrabandă, instigare la furt calificat şi favorizarea făptuitorului. Este vorba despre Marian Plugaru Chirilă, poreclit ”Căpcăunul”, potrivit News.ro. Acesta avea tatuat pe scalp, deasupra urechii stângi, CNP-ul propriu.

Bărbatul a fost adus din Franţa, având emis pe numele său, de către Tribunalul Iaşi, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 12 ani.

Două femei, prinse în Marea Britanie

La data de 30 decembrie, a fost adusă în ţară o femeie, de 47 de ani, din Gorj, urmărită internaţional din categoria most wanted, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism şi constituire a unui grup infracţional organizat, dar și o altă femeie, din același județ, de 32 de ani, condamnată în același dosar.

Cele două femei au fost aduse din Marea Britanie, având emise pe numele lor, de către Tribunalul Gorj, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 15 ani şi 8 luni.

Alți patru fugari au fost aduși în țară

Poliţiştii au mai adus în ţară, pe 29 decembrie, un bărbat de 31 de ani, din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier şi regimul fiscal. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Constanţa, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani, o lună şi 20 de zile.

Tot la data de 29 decembrie 2025, polițiștii au adus în țară un bărbat de 26 de ani, din Argeş. Acesta era dat în urmărire internaţională pentru infracţiuni rutiere. El a fost adus din Spania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Constanţa, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an.

Poliţiştii au adus în ţară şi două persoane pe numele cărora fuseseră emise mandate de arestare preventivă. Este vorba de un bărbat de 29 de ani, din Olt, urmărit internaţional pentru proxenetism, fiind adus din Italia, şi de un bărbat de 23 de ani, din Iaşi, urmărit internaţional pentru trafic de droguri şi adus din Spania.

