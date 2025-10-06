Vladimir Plahotniuc adus sub escortă în Republica Moldova. Foto: Profimedia

Din acest motiv, PDMM a fost exclus de la ultimele alegeri, dar și pentru că autoritățile de la Chișinău au considerat că există „potențiale acțiuni subversive” ce s-ar derula prin intermediul formațiunii. Andrian Candu, Sergiu Sîrbu, Eleonora Graur, Vladimir Cebotari, Grigore Repeșciuc și Corneliu Padnevici sunt fondatorii PDMM, partid condus acum de Boris Foca. Mulți dintre aceștia fac afaceri și în România.

Andrian Candu, finul lui Plahotniuc

Andrian Candu a fost liderul grupului parlamentar Pro Moldova desprins din partidul lui Plahotniuc. De altfel, Candu este finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc și fost partener de afaceri cu acesta, iar numele lui a figurat în dosarul „miliardului furat” de oligarh.

Andrian Candu

Recomandări Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei

Începând cu anul 2013, Candu a ocupat mai multe funcții importante în Republica Moldova: vicepreședinte al Parlamentului, viceprim-ministru, ministru al economiei, președinte al Parlamentului și deputat din partea Partidului Democrat (controlat de Plahotniuc). În anul 2020, alături de alți cinci deputați, Andrian Candu a format grupul parlamentar Pro Moldova, devenit partid politic și al cărui președinte a fost timp de un an și jumătate. Andrian Candu s-a retras din politică în anul 2021, an în care a demarat afacerile din România.

La noi, Andrian Candu este asociat în două firme. Bizmatters Consulting SRL, fondată în 2021, și care se ocupă cu activități de consultanță. Candu împarte firma cu fostele lui consiliere Irina Cojocaru și Iulia Petuhov.

Irina Cojocaru (fostă Timcu) a fost jurnalistă la Publika TV și Prime, televiziuni controlate de Vladimir Plahotniuc și apoi consiliera lui Andrian Candu pe când acesta era președintele Parlamentului de la Chișinău.

Prorusă convinsă, Iulia Petuhov a avut o ascensiune interesantă. Ea a fost reprezentanta Ligii Tineretului Rus din Republica Moldova, organizație cu care a participat la mai multe manifestări proruse. Deși se declara anti-UE, Petuhov a fost expert și vicedirector al Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova din cadrul Ministerului Economiei (pe vremea premierului Pavel Filip), vicedirector al Agenției de Investiții și consilier pe domeniul economic al președintelui Parlamentului, Andrian Candu. Iulia Petuhov este și o apropiată a omului de afaceri Nicolae Ciornîi, fost vicepreședinte al LukOil și patron al FC Zimbru. De altfel, pe lângă că i-a reprezentat mai multe firme, Ciornîi a numit-o, în 2020, pe Iulia Petuhov director general al clubului de fotbal Zimbru, funcție pe care a ocupat-o un an.

Anul trecut, Bizmatters Consulting a avut un profit de 580.000 de lei, la o cifră de afaceri de patru milioane de lei. Bizzmatters Consulting este implicată în proiectul de asistență tehnică finanțat de UE pentru dezvoltarea Strategiei Sistemelor Inteligente de Transport din Republica Moldova alături de alte două entități românești (Urban Scope și Asociația Română pentru Smart City).

Cealaltă firmă, fondată de Candu în 2022, se numește Meta Soft Innovations SRL și este împărțită de Candu cu aceleași două doamne foste consiliere, Irina Cojocaru și Iulia Petuhov. Îndeletnicindu-se cu „realizarea softului la comandă”, firma a avut anul trecut un profit de 60.000 de lei, la o cifră de afaceri de aproape un milion.

Iulia Petuhov

Andrian Candu deține și la Chișinău o afacere, încă din anul 2019, și anume Davead Consulting SRL. Candu este declarat beneficiar efectiv al companiei în care sunt asociați Davead LTD (înregistrată în Cipru, în iunie 2019), Irina Cojocaru și Iuliana Bordeianu (jurnalistă și fostă PR a Parlamentului de la Chișinău în perioada lui Candu).

Recomandări Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal

Irina Cojocaru

În 2022, ANI din Republica Moldova a anunțat că va cere în instanță confiscarea averii nejustificate a lui Andrian Candu. Așa că pe numele lui Andrian Candu a fost deschis un dosar penal pentru îmbogățire ilicită, dosar aflat încă în faza de urmărire penală.

Fostul ministru al justiției al lui Plahotniuc

Vladimir Cebotari, unul dintre fondatorii PDMM, a fost ministrul justiției din Republica Moldova, în perioada în care Plahotniuc controla Moldova, și apoi deputat. În luna august a acestui an, Cebotari, alături de câteva rude apropiate și parteneri de afaceri, a fost inclus pe lista persoanelor în privința cărora există probe că sunt asociate cu oligarhul Vladimir Plahotniuc. Ordinul a fost semnat de directorul Serviciului Informații și Securitate (SIS) și publicat în Monitorul Oficial.

Vladimir Cebotari

Vladimir Cebotari a mai fost cercetat penal pentru participarea la „un grup criminal organizat” care a contribuit la concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău. Dar în 2021 el a fost scos de sub urmărirea penală.

Înainte să devină ministru, Vladimir Cebotari a fost consultant în administrația prezidențială a lui Vladimir Voronin, apoi a lucrat la Întreprinderea de Stat Air Moldova, la Agenția Transporturi, a fost director la Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova, viceministru al transporturilor și apoi președinte al Întreprinderii de Stat MoldATSA.

În 2015, la Chișinău, a fost fondată firma de transport aerian de persoane Fly One SRL. Actualii asociați sunt Maria Cebotari (soția lui Vladimir Cebotari), Mariana Tăbuică (sora lui Vladimir Cebotari), Mircea Maleca (fost șef al Administrației de Stat a Aviației Civile și director al companiei Air Moldova) și Ina Maleca.

În România, Cebotari a venit în anul 2018, când el și Daniel Maleca (fiul lui Mircea Maleca, asociat în firma Fly One SRL din Moldova) au fondat, la Iași, Fly One Airlines SRL, firmă de transporturi aeriene de pasageri.

Fly One România a obținut licența de operator aerian din partea Ministerului Transporturilor în anul 2022. Aceasta are înregistrate trei avioane Airbus și anul trecut a avut un profit de 2,7 milioane de lei. Operând doar curse charter, Fly One România a deschis, în luna iunie, prima cursă comercială spre Tel Aviv, devenind cea mai tânără companie low-cost. Compania lui Cebotari a anunțat că va deschide curse regulate și către Verona și Bruxelles. În 2021, Fly One Moldova a obținut certificatul de operator aerian și pentru subsidiara sa din Armenia.

Afaceri ratate în România

De când Andrian Candu s-a lăsat de politică, Boris Foca este președintele interimar al PDMM. Foca este și președintele Camerei de Comerț și Industrie Moldova-China, care este dedicată „construirii unui pod solid de comunicare și cooperare între Republica Moldova și Republica Populară Chineză, pentru a promova dezvoltarea economică și comercială reciproc avantajoasă”.

Boris Foca

În 2006, Boris Foca a fondat la București firma Travel Alliance SRL, cu activități ale agențiilor de voiaj și ale tur-operatorilor. După o lună, în firmă intră și ucraineanca Kuti Nataliya, care, după puțin timp, îi devine soție (Foca este acum divorțat).

În 2008, Boris Foca mai deschide, tot în București, împreună cu kazahul Tsoy Ilya, EuroKazakhstan Invest SRL pentru „lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

În 2009, în comuna Albești-Paleologu din Prahova, Foca înființează, împreună cu basarabeanul Anton Tcaciuc, Tanspera Rom SRL, tot cu activități de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Dar în 2010 îi suspendă activitatea. O firmă cu denumire similară, patronată de Tcaciuc, există și în Bălți, Republica Moldova. Cu afaceri ratate în România, Foca s-a apucat serios de politică precum un continuator al Partidului Democrat din Moldova.

Adepții lui Ilan Șor

Corneliu Padnevici, un alt apropiat al lui Plahotniuc, a fost administratorul firmei Codru SRL, cea care administra şi hotelul cu acelaşi nume din centrul Chişinăului. Hotelul a fost privatizat în 2008, pe vremea guvernării comuniste, la un preț de nimic, în favoarea unei firme controlate de Vladimir Plahotniuc, fostul lider al PDM.



Corneliu Padnevici a fost și el deputat PDM, partid pe care l-a părăsit cu trupa Candu, formând grupul parlamentar Pro Moldova. Însă, la scurt timp, Padnevici se desprinde și de Candu pentru a fonda platforma parlamentară „Pentru Moldova”, la care au aderat și deputații din fracțiunea Partidului Șor.



La alegerile parlamentare anticipate din vara lui 2021, Padnevici a candidat fără succes la funcția de deputat din partea Partidului Șor. Partidul Șor este controlat de afaceristul Ilan Șor, care se ascunde la Moscova după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare cu executare, pentru că a devalizat mai multe bănci din Republica Moldova.

În 2021, Padnevici a preluat de la un alt basarabean firma de dezvoltare imobiliară Investment&Construct Solutions SRL, fondată în același an la Iași. Până acum, Padnevici nu a reușit să facă niciun profit cu firma ieșeană.

Corneliu Padnevici

Eleonora Graur și Grigore Repeșciuc au fost și ei fondatori, alături de Candu, ai PDMM, pe care, până la urmă, l-au părăsit, ajungând sub influența lui Ilan Șor prin platforma „Pentru Moldova”. De altfel, ambii au candidat, în 2021, pe listele Partidului Șor, dar nu au prins niciun loc în Parlament. Cei doi mai au în comun faptul că au fost cercetați pentru averi ilicite sau contracte dubioase.

Finul patronului de aeroport

Sergiu Sîrbu a ajuns, în 2010, deputat din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova al lui Vladimir Voronin. În 2012, Sîrbu a migrat la Partidului Democrat și apoi a devenit vicepreședinte al Parlamentului.

Sergiu Sîrbu

În 2019, procurorii din Republica Moldova au deschis un dosar penal privind coruperea a 14 deputați comuniști care au părăsit partidul lui Voronin în 2015 pentru a adera la Partidul Democrat, condus atunci de oligarhul Vladimir Plahotniuc. Sergiu Sîrbu a fost și el inclus în dosar pentru că i-ar fi propus deputatei comuniste Elena Bodnarenco să părăsească fracțiunea PCRM în schimbul unei remunerații între 100.000 și 200.000 de euro.

Dosarul a fost clasat în 2022 din lipsă de probe, dar, în același an, Sîrbu a fost plasat în arest preventiv, bănuit că ar fi încercat să obstrucționeze justiția, după ce l-ar fi informat pe un alt coleg deputat că urmau să se desfășoare percheziții la domiciliul său într-o cercetare de îmbogățire ilicită. Sîrbu a fost apoi mutat în arest la domiciliu și apoi eliberat sub control judiciar. Sîrbu fusese și el cercetat pentru că nu putea să își justifice averea, dar a obținut anularea actului emis de ANI în instanță.

Deși Sîrbu era considerat membru de bază al PDMM, în iulie 2021, a devenit vicepreședinte al Partidului Șor, formațiune declarată neconstituțională în iunie 2023.

Sergiu Sîrbu nu are afaceri în România, dar nașul său de cununie, Valentin Vizant, se ocupă la noi de chestiuni interesante.

Afacere româno-moldo-ucraineană

Pe vremea președintelui comunist Vladimir Voronin, Vizant a fost consultant în Administrația Prezidențială de la Chișinău și apoi secretar al Comisiei Electorale Centrale. Ulterior, el a condus Administrația de Stat a Aviației Civile și Poșta Moldovei.

Valentin Vizant a fost vizat într-un dosar de spălare de bani alături de fostul primar de la Chișinău Silvia Radu. În același dosar a fost cercetat și Eugeniu Coștei, alt fost director al Autorității Aviației Civile din Moldova și asociat al lui Vizant în cadrul companiei Euro Aviation Consulting Team Ltd, deschisă în Marea Britanie în 2011.

Valentin Vizant

În Republica Moldova, Vizant administrează firma de transporturi aeriene de pasageri Bon Voyage Airlines (deținută de offshore-ul cipriot Bird Aviation și firma lui Vizant, VV Team SRL din Chișinău).

Începând cu anul 2016, Vizant a fost asociat în mai mult de zece firme în România, toate, în afară de una, fiind pe pierdere.

Cea mai importantă firmă este Avant Airports SRL, fondată în 2016 la Târgu Mureș (cu denumirea inițială de Perpetual Beta SRL) de Carmen Bahrim. În prezent, asociații Avant Airports sunt Vizant & Partners SRL (singura firmă care a avut anul trecut un profit de peste două milioane de lei și e deținută de Valentin Vizant), Avant Petroleum SRL (deținută de Vizant și Bahrim, care sunt asociați în alte cinci firme), Valentin Vizant, Bogdan Midoschi, Mircea Tudor și Carmen Bahrim.

Carmen Bahrim a lucrat mult timp în domeniul asigurărilor și al consultanței în management și a fost și membru în Consiliul de Administrație de la Romarm (în 2021).

Mircea Tudor este asociatul unic al MB Telecom Ltd SRL, o firmă cu sute de contracte publice, printre care și cel pentru 26 de scanere vamale.

Bogdan Midoschi este patronul firmei Radial Solutions SRL (furnizor de materiale de construcții speciale), care a câștigat în acest an contracte de mai multe milioane de lei cu Romgaz.

Avant Airports este cea mai importantă firmă din portofoliul lui Vizant, pentru că a câștigat proiectul de realizare a primului aeroport privat din România. Aeroportul Alexeni va fi construit la 66 km de București, pe un teren pus la dispoziție de Consiliul Județean Ialomița, iar valoarea proiectului este estimată la 400 de milioane de euro.

La licitația organizată de Consiliul Județean Ialomița pentru construcția Aeroportului Alexeni, Avant Airports s-a asociat cu Automagistral – Pivden SRL Odesa, Sucursala București, fondată în 2022 de Automagistral – Pivden, „cea mai mare companie de construcții din Ucraina.

Controlată de antreprenorul ucrainean Oleksandr Leonidovici Boiko (partener de afaceri cu fostul socru al lui Roman Abramovici), Automagistral – Pivden a fost implicată în mai multe scandaluri legate de corupție, evaziune fiscală sau contracte publice.

Sucursala din România a companiei ucrainene este prezentă în mai multe contracte cu CNAIR.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE