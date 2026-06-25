Cât zgomot este normal să facă o mașină de spălat

Zgomotul produs de mașina de spălat rufe în timpul centrifugării este unul dintre cele mai frecvente motive de îngrijorare pentru utilizatori. Totuși, nu orice sunet mai pronunțat semnalează neapărat o defecțiune, ci depinde de tipul aparatului și de nivelul de zgomot înregistrat.

Specialiștii împart mașinile de spălat în trei categorii principale, în funcție de zgomotul emis la centrifugare. Aparatele silențioase produc între 50 și 60 de decibeli, un nivel comparabil cu o conversație obișnuită sau cu zgomotul de fond dintr-un birou. Mașinile standard se încadrează în intervalul 61-70 dB, ceea ce corespunde zgomotului scos de un aspirator folosit în camera alăturată. La polul opus se află aparatele considerate zgomotoase, care depășesc 70 dB, putând ajunge până la 80 dB, un nivel similar cu cel al traficului urban intens, notează infosphere.ro.

Orice zgomot care depășește în mod constant pragul de 80 dB în timpul centrifugării poate indica o problemă tehnică ce merită investigată. Cauzele pot fi diverse, de la un tambur dezechilibrat, din cauza unei încărcături distribuite neuniform, până la rulmenți uzați sau arcuri de suspensie deteriorate. Dacă mașina ta de spălat a început brusc să producă mai mult zgomot decât de obicei, primul pas este să verifici dacă este așezată corect pe podea și dacă rufele sunt distribuite uniform în tambur. În cazul în care zgomotul persistă după aceste ajustări, este bine să consulți un tehnician autorizat.

De ce face mașina de spălat atât de mult zgomot

Mașina de spălat rufe este unul dintre electrocasnicele cu cea mai intensă utilizare din gospodărie. Funcționează aproape zilnic, gestionează volume mari de rufe și îmbină un mecanism rotativ, un circuit hidraulic și un sistem electric într-o singură carcasă. poate produce zgomot din mai multe motive. În aceste condiții, apariția zgomotelor în timpul ciclurilor de spălare este, mai devreme sau mai târziu, o certitudine pentru orice aparat cu vechime. Unul dintre cele mai frecvente cauze pentru care mașina de spălat începe să facă un zgomot mai pronunțat îl reprezintă uzarea rulmentului de cuvă sau chiar defectarea curelei de antrenare (de transmisie). Oricare dintre acestea poate face ca tamburul mașinii de spălat să „sune” mai tare decât de obicei. Alte cauze pot include instalarea defectuoasă a mașinii sau o podea denivelată. Mașina de spălat ar trebui să producă ceva zgomot în timpul ciclului de centrifugare, dar acesta nu ar trebui să fie prea puternic, conform beko.ie.

Zgomote normale ale mașinii de spălat

Mașina de spălat produce, în mod firesc, o serie de zgomote pe parcursul ciclului. Atât timp cât aceste sunete se mențin la un nivel moderat și apar în mod regulat, ele nu reprezintă un motiv de îngrijorare, ci doar semnele unui aparat care funcționează normal. Să începem cu zgomotele care fac parte, de obicei, din funcționarea normală a unei mașini de spălat.

Primul este bâzâitul sau vâjâitul, un sunet continuu, de joasă frecvență, audibil pe tot parcursul ciclului, mai ales în timpul centrifugării. De regulă, este zgomotul scos de motorul mașinii de spălat care acționează toba pentru agitare sau centrifugare la turații ridicate.

Un alt sunet obișnuit este cel al apei care umple sau care golește aparatul. Mai exact, un zgomot de curgere, uneori urmat de un gâlgâit, care apare la începutul ciclului și între etapele acestuia, nimic altceva decât apa care intră în mașină și ulterior este evacuată.

Tot în categoria normalului se încadrează și click-urile sau ticăiturile regulate, similare unui ceas, care se aud adesea în timpul ciclului de spălare. Acestea provin de la temporizatorul intern al aparatului sau de la mecanismul de selectare a diferitelor programe de spălare.

În fine, bătăile ritmice care apar în timpul centrifugării sunt și ele, în general, inofensive. Rufele ude tind să se lipească pe o parte a cuvei, creând un dezechilibru temporar. Dacă intensitatea lor este redusă, zgomotul dispare de la sine pe măsură ce rufele se redistribuie uniform.

Zgomote îngrijorătoare ale mașinii de spălat

Există, însă, și zgomote care depășesc limitele funcționării normale și care pot semnala o problemă tehnică ce necesită atenție, fie că este vorba despre un scrâșnet persistent, un scârțâit ascuțit în timpul centrifugării sau bătăi violente care zguduie mașina de spălat. Ignorarea acestor sunete poate agrava defecțiunea, iar o reparație minoră se poate transforma într-una costisitoare.

Printre zgomotele care ar trebui să te pună în gardă se numără, în primul rând, bătăile sau pocniturile violente în timpul centrifugării, sunete mult mai puternice decât cele obișnuite. Acestea pot indica o cuvă dezechilibrată din cauza unei încărcări inegale sau a unei defecțiuni a sistemului de suspensie.

În acest caz, oprește ciclul de spălare, redistribuie rufele, iar dacă problema persistă chiar și cu o încărcare uniformă, solicită verificarea aparatului de către un specialist.

Un alt semnal de alarmă este scârțâitul ascuțit, un sunet de înaltă frecvență care se aude cel mai des în timpul centrifugării, care sugerează o posibilă problemă cu cureaua de transmisie sau cu rulmenții motorului, o situație ce necesită intervenția unui tehnician autorizat.

La fel de îngrijorător este și scrâșnetul aspru, care poate apărea în orice etapă a ciclului. Acesta semnalează, de obicei, prezența unui corp străin prins în tambur ori în pompă sau uzura rulmenților. Dacă o inspecție vizuală a cuvei nu relevă nici un obiect străin, consultă un specialist.

Nu în ultimul rând, vibrațiile excesive însoțite de un huruit puternic în timpul centrifugării pot indica faptul că mașina de spălat nu este așezată pe o suprafață dreaptă sau că sistemul de suspensie prezintă defecțiuni. Verifică poziția aparatului și ajustează-i picioarele reglabile dacă este cazul. Dacă vibrațiile persistă, apelează la un service autorizat.

Cum previi și reduci zgomotele neobișnuite

Reducerea zgomotelor produse de mașina de spălat nu necesită intervenții tehnice complicate. Cele mai multe zgomote neobișnuite pot fi prevenite prin câteva măsuri simple. De cele mai multe ori, aplicarea unor soluții simple sunt suficiente pentru a reduce semnificativ nivelul de zgomot și, implicit, pot prelungi durata de viață a aparatului, conform grangeelectrical.co.uk. Iată câteva sfaturi pentru ca mașina să funcționeze lin și silenţios:

Verifică poziția aparatului. Asigură-te că mașina de spălat este montată pe o suprafață dreaptă, iar pentru asta poți folosi un boloboc. Majoritatea aparatelor dispun de picioare reglabile cu scopul de a poziționa drept mașina pe podea. Dacă este necesar, ajustează-i picioarele. De asemenea, poți folosi plăcuțe antivibrații din cauciuc dacă pardoseala nu este dreaptă. Acestea se montează sub picioarele aparatului și absorb eficient vibrațiile.

Distribuie uniform încărcătura. Evită supraîncărcarea cuvei și încearcă să distribui rufele uniform în interior. Combină articole grele, precum prosoapele, cu cele ușoare, pentru a echilibra încărcătura. Dacă speli un singur articol voluminos, adaugă câteva prosoape care să distribuie greutatea în mod uniform.

Folosește cantitatea corectă de detergent. Prea mult detergent poate produce spumă în exces, ceea ce poate duce la zgomote ciudate și potențiale deteriorări.

Întreținere regulată. Curăță mașina de spălat rufe regulat, inclusiv sertarul de detergent și garnitura hubloului.

Îndepărtează obiectele străine. Înainte de fiecare spălare, golește buzunarele de monede, chei sau alte obiecte metalice de mici dimensiuni care ar putea ajunge în pompă sau între tambur și cuvă, provocând daune serioase.

Aceste măsuri simple pot reduce semnificativ nivelul de zgomot produs de mașina ta de spălat și pot preveni apariția problemelor tehnice.

Cum remediezi zgomotul puternic al mașinii de spălat

Înainte de a apela la un tehnician, există câteva intervenții pe care le puteți încerca chiar dumneavoastră pentru a remedia zgomotul excesiv al mașinii de spălat.

Curăță pompa și filtrul. Filtrul se găsește, de obicei, în spatele unui mic capac amplasat în partea frontală inferioară a mașinii de spălat rufe. Plasează o tavă sub el pentru a colecta apa reziduală, deșurubează filtrul și îndepărtează orice obiecte prinse sau depuneri acumulate. Această operațiune simplă rezolvă adesea zgomotele de scrâșnet cauzate de eventuale blocaje.

Verifică și strânge piesele slăbite. Dacă aparatul este nou, asigură-te că șuruburile de transport au fost îndepărtate. Acestea fixează cuva în timpul transportului și produc zgomote puternice dacă sunt uitate la locul lor. De asemenea, inspectează și celelalte panouri sau piese ale aparatului și strânge cu grijă orice element care pare nesigur, recomandă hoover-home.com.

Echilibrează încărcătura. Dacă problema constă în bătăi ritmice, încearcă să speli cantități mai mici de rufe și distribuie-le uniform în interiorul cuvei. Articolele voluminoase, precum pilotele, este recomandat să fie spălate separat, acordând atenție modului de încărcare.

Apelează la service. Defecțiuni precum rulmenți uzați, arcuri de suspensie deteriorate sau probleme ale motorului depășesc sfera intervențiilor casnice și necesită expertiza unui tehnician calificat. De aceea, dacă zgomotul persistă, nu-l ignora, deoarece utilizarea în continuare a unui aparat defect poate transforma o reparație minoră într-una mult mai costisitoare.

Vezi şi de ce miroase urât în mașina de spălat și cum o cureți corect!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE