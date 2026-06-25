Propunerea legislativă a fost semnată de reprezentanți ai tuturor partidelor parlamentare și vizează eliminarea unei practici considerate limitative pentru utilizatorii de carduri.

„Această limitare nu este, de regulă, determinată de imposibilitatea tehnică a efectuării operațiunii, ci de configurația interfeței utilizate pentru anumite categorii de carduri”, explică inițiatorii proiectului.

Fără limite prestabilite: Noi reguli pentru retragerile de la ATM-uri

În prezent, cei care folosesc carduri emise de alți furnizori decât banca ce operează ATM-ul sunt constrânși să retragă doar sume prestabilite, chiar dacă doresc alte valori.

În multe cazuri, aceste sume prestabilite determină utilizatorii să retragă mai mult decât au nevoie, ceea ce poate duce la cheltuieli nejustificate.

În plus, retragerile de la bancomatele altor bănci sunt adesea însoțite de comisioane, iar utilizatorii, deși plătesc pentru servicii, nu au mereu opțiunea de a alege suma exactă.

„Dreptul de proprietate asupra sumelor aflate într-un cont de plăți include și posibilitatea titularului de a decide cuantumul exact al numerarului retras, în limitele tehnice și operaționale ale infrastructurii utilizate”, subliniază autorii proiectului.

Echitate pentru toți utilizatorii de carduri

O altă problemă evidențiată este că doar clienții băncilor care operează respectivele bancomate beneficiază, de regulă, de opțiunea de a introduce o sumă personalizată, în timp ce utilizatorii altor carduri sunt privați de acest drept.

Proiectul de lege dorește să elimine această inegalitate și să garanteze accesul tuturor utilizatorilor la funcționalitatea de retragere personalizată a banilor.

„Restrângerea acestei posibilități prin impunerea exclusivă a unor valori prestabilite reprezintă o limitare disproporționată a modului de utilizare a propriilor disponibilități bănești”, mai precizează inițiatorii.

Măsura vizează în special cardurile emise de prestatori de servicii de plată autorizați să opereze pe teritoriul României.

Noi obligații și amenzi pentru operatorii de ATM-uri

Proiectul propune ca operatorii de bancomate să fie obligați să permită retrageri personalizate pentru toți utilizatorii, indiferent de banca emitentă a cardului.

De asemenea, inițiativa nu afectează alte funcționalități ale bancomatelor, precum retragerile rapide, și nu impune retrageri care nu pot fi realizate din motive tehnice, cum ar fi lipsa anumitor bancnote în aparat.

În cazul în care noile reguli nu vor fi respectate, prestatorii de servicii de plată riscă sancțiuni cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei.

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