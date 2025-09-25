Viaţa şi activitatea Cardinalului Lucian Mureşan

Născut în 1931 în comuna Firiza, actualul cartier Ferneziu al municipiului Baia Mare, Lucian Mureşan a avut o viaţă marcată de provocări şi dedicare faţă de Biserica Greco-Catolică. După absolvirea şcolii de aviaţie, a fost mutat la un detaşament de muncă din cauza apartenenţei sale religioase.

În ciuda dificultăţilor, Mureşan a continuat să urmeze calea preoţiei. A fost hirotonit preot în clandestinitate în 1964, de către episcopul Ioan Dragomir. După Revoluţia din 1989 şi relegalizarea Bisericii Române Unite, Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit episcop al Episcopiei de Maramureş în 1990.

Cariera ecleziastică a Cardinalului Mureşan

În 1994, Lucian Mureşan a devenit arhiepiscop mitropolit al Arhiepiscopiei de Făgăraş şi Alba Iulia. În 2005, Papa Benedict al XVI-lea a ridicat Biserica Română Unită la rangul de biserică arhiepiscopală majoră, iar Mureşan a fost întronizat ca Arhiepiscop Major în 2006.

În 2012, Papa Benedict al XVI-lea l-a ridicat la rangul de cardinal, acordându-i Biserica Sf. Atanasie cel Mare ca biserică titulară la Roma. Cardinalul Mureşan a fost membru al Dicasteriului pentru Bisericile Orientale şi preşedinte al Conferinţei Episcopilor Catolici din România.

Contribuţia la refacerea Bisericii Greco-Catolice

Cardinalul Lucian Mureşan a jucat un rol crucial în procesul de refacere a structurilor pastorale şi de reconstrucţie instituţională a Bisericii Greco-Catolice după căderea regimului comunist. Eforturile sale au contribuit semnificativ la reaşezarea Bisericii în societatea contemporană.

Un moment important în activitatea sa a fost primirea Papei Francisc la Blaj în 2019, când au fost beatificaţi episcopii martiri ai Bisericii Greco-Catolice.

Recunoaşterea naţională şi internaţională

Contribuţia Cardinalului Mureşan a fost recunoscută atât la nivel naţional, cât şi internaţional. În 2000, a fost decorat cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Mare Cruce, iar în 2015, preşedintele Klaus Iohannis i-a înmânat Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Ofiţer.

De asemenea, Cardinalul Mureşan a fost ales membru de onoare al Academiei Române în 2012, în recunoaşterea meritelor sale în domeniul vieţii spirituale şi culturale româneşti.

Reacţii la trecerea în nefiinţă a Cardinalului Mureşan

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanţe, subliniind rolul important al Cardinalului Mureşan în istoria recentă a României. „A fost un exemplu de curaj şi statornicie, dar şi un simbol al rezistenţei Bisericii Greco-Catolice şi al renaşterii ei după 1990”, a declarat premierul.

Preşedintele Nicuşor Dan a evidenţiat contribuţia Cardinalului Mureşan la dialogul interconfesional şi la cooperarea dintre Biserică şi instituţiile statului român. „Cardinalul Lucian Mureşan şi-a dedicat toate eforturile pentru întărirea dialogului religios, pentru încurajarea cooperării dintre Biserică şi instituţiile Statului român şi pentru a ajuta societatea românească să-şi vindece rănile trecutului”, a afirmat preşedintele.

Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe, subliniind rolul important al Cardinalului Mureşan în istoria Bisericii Greco-Catolice. „Amintirea celui care a fost Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate”, a declarat preşedintele.

Trecerea la cele veşnice a Cardinalului Lucian Mureşan marchează sfârşitul unei epoci pentru Biserica Greco-Catolică din România. Moştenirea sa spirituală şi contribuţia sa la renaşterea şi dezvoltarea Bisericii în perioada post-comunistă vor rămâne în memoria credincioşilor şi a societăţii româneşti.

