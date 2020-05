De Ștefan Pană,

“Sunteți doctorul despre care la un moment dat s-a știut pentru 20 de minute că ați pierdut lupta cu această boală. Am spus asta la televizor. M-am bucurat foarte mult când am aflat că nu este adevărat. Vreau să-mi cer iertare și dumneavoastră, și familiei dumneavoastră. Sunt foarte conștientă de impactul pe care acea informație l-a avut asupra familiei dumneavoastră”, a spus jurnalista, în debutul interviului, potrivit Pagina de Media.

Pentru informaţia eronată dată “pe surse”, postul Digi24 a fost amendat de CNA cu 5.000 de lei.

Alida Moise a fost bolnavă de COVID şi s-a aflat în stare critică, însă s-a vindecat la mijlocul lunii aprilie.

Carla Tănasie a spus că aceasta a fost “singura greșeală pe care am făcut-o în cariera de jurnalist și sper că și ultima”.

Alida Moise: “Nu am vrut acest interviu”

Medicul Alida Moise, şefa secţiei de ATI de la Spitalul Gerota, a spus că iniţial a refuzat interviul, însă copiii ei au fost cei care au convins-o să discute cu jurnalista care a declarat-o moartă la televizor.

“Am venit pentru că au ales copiii mei să vin, după cum v-am spus în discuția anterioară. Eu inițial am refuzat interviul. În clipa în care mi s-a transmis că intenționați să vă cereți scuze și am spus asta acasă, copiii mei au fost cei care au considerat că e ok și e suficient și nu trebuie să vă refuz”, a spus medicul.

Ea a precizat că, la ora la care a fost difuzată informaţia la Digi24, era internată la terapie intensivă.

“Eu nu am fost trează atunci, nu am văzut știrea, ei sunt cei care au trăit impactul emoțional negativ și dacă ei au considerat că este bine să vin, pentru mine n-a fost o problemă să accept”, a spus Alida Moise.



