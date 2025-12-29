Drumul lui Carmen Brumă către echilibru și succes a început devreme, într-o copilărie petrecută la țară, pe malul Dunării, care i-a oferit o fundație solidă pentru ceea ce avea să devină mai târziu. „Cred că toată perioada asta petrecută la țară, în sat, m-a marcat în mod pozitiv. M-a construit, m-a șlefuit într-un anume fel și mi-a clădit (…) o fundație solidă”, spune ea în emisiunea Puterea unui lider.

Adolescența i-a adus însă una dintre cele mai grele încercări. Mutarea forțată la Moscova, într-un moment în care viața ei abia începea să prindă contur, a declanșat o perioadă de izolare și dezechilibru emoțional. Carmen Brumă povestește deschis cum s-a refugiat în mâncare și cum, într-un timp relativ scurt, a ajuns să se confrunte cu aproape 40 de kilograme în plus: „m-am trezit (…) cu 37-38 kg în plus. Ceea ce pentru mine (…) mi se părea că e sfârșitul lumii”.

Momentul decisiv a venit într-o seară aparent banală, în fața televizorului, când a urmărit un concurs de miss. Imaginea a fost declanșatorul unei crize emoționale puternice, dar și începutul schimbării. „Ori îmi revin, ori nu mai pot să trăiesc în felul ăsta”, a fost concluzia care a pus-o pe drumul transformării. Procesul nu a fost rapid, dar a fost profund: „Mai mult de un an. (…) la 20 de ani eram lebăda pe care o visam”.

Slăbitul nu a fost doar o schimbare fizică, ci și una care i-a definit disciplina și respectul de sine. De aici s-a născut și direcția profesională care avea să o transforme într-o voce importantă în zona stilului de viață sănătos. Carmen Brumă a ales consecvența și coerența, chiar și atunci când i s-a spus că subiectul este „plictisitor”: „Eu o țineam pe-a mea (…) despre asta vorbesc”.

Astăzi, cu o carieră construită pe experiență personală, studiu constant și refuzul soluțiilor miraculoase, Carmen Brumă vorbește despre disciplină ca despre o formă de libertate: „Disciplina este menită să te elibereze, să-ți facă viața mai ușoară, drumul mai lin”.

Povestea ei rămâne una despre răbdare, asumare și reconstrucție, dincolo de cifrele de pe cântar.

Interviul integral cu Carmen Brumă poate fi urmărit în clipul video de la începutul articolului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE