În doar câteva ore, peste 10 hectare au fost cuprinse de flăcări

Incendiul Palisades a izbucnit pe un deal din vestul cartierului, unde vegetația era uscată din cauza lipsei de precipitații.

În doar câteva ore, peste 10 hectare au fost cuprinse de flăcări, iar drumul către evacuare a fost blocat de mașinile locuitorilor care încercau să scape, relatează The Sun.

Incendiile au dus la pierderea a aproximativ 7.000 de locuințe, inclusiv cele ale vedetelor Anna Faris, Miles Teller și Adam Brody, și la decesul a zeci de persoane, forțând aproape 100.000 de oameni să-și abandoneze casele. Conform The Sun, pagubele materiale au fost estimate la 28 de miliarde de dolari.

În Pacific Palisades, casele unor celebrități precum Billy Crystal, Paris Hilton și John Goodman sunt fără semne de reconstrucție. Proprietatea actorului Anthony Hopkins, evaluată la 6,4 milioane de dolari, este acum doar o parcelă goală, înconjurată de panouri provizorii, potrivit Daily Mail.

În timp ce unii dezvoltatori imobiliari, inclusiv companii cu legături chineze, achiziționează terenuri în zonă, alții sunt blocați de probleme legate de asigurări și de autorizații. Planul de Asigurări FAIR din California, deja criticat pentru modul în care a gestionat cererile legate de daunele provocate de incendii, este din nou sub lupa autorităților.

La câțiva kilometri distanță, un al doilea incendiu, numit Eaton Fire, a izbucnit în Altadena, răspândindu-se rapid din cauza vânturilor puternice.

Urmele dezastrului sunt încă vizibile în Altadena

În Altadena, urmele dezastrului sunt încă vizibile, iar pericolele persistă. Un semn la intrarea unei case avertizează: „PERICOL: Zonă de lucru cu plumb. Poate afecta fertilitatea sau fătul. Provoacă leziuni ale sistemului nervos central”. Cenușa din zonă conține substanțe toxice provenite din mașini arse, electronice, vopsele și mobilă.

Cercetătorii nu cunosc încă impactul pe termen lung al expunerii la astfel de incendii, dar unele substanțe chimice eliberate sunt asociate cu boli de inimă, afecțiuni pulmonare și Alzheimer.

Potrivit unui raport al grupului de voluntari Eaton Fire Residents United, 60% dintre casele avariate de fum în Altadena încă prezintă niveluri periculoase de azbest și plumb.

Julie Lawson, o localnică, a cheltuit 7.000 de dolari din propriul buzunar pentru testarea solului din curtea casei sale, în ciuda faptului că asigurarea sa acoperise deja înlocuirea gazonului.

„Trebuie să trăim cu această cicatrice”

„Trebuie să trăim cu această cicatrice. Încă ne luptăm cu toate acestea. Nu s-a terminat pentru noi”, a declarat ea.

Nina și Billy Malone, care și-au pierdut casa în Altadena, se confruntă cu probleme de sănătate cauzate de contaminarea cu plumb și azbest. După ce au fost nevoiți să se mute înapoi în locuința lor încă nesigură din cauza încheierii asistenței pentru chirie, Nina se confruntă cu dureri de gât și migrene aproape zilnic, iar Billy folosește un inhalator pentru dificultăți de respirație.

„Nu știu cum să luptăm cu asta. Cum putem convinge compania de asigurări să plătească pentru a ne face casa sigură?”, a spus Nina.

Expunerea la plumb și azbest, deosebit de periculoasă pentru copii și femeile însărcinate

Dr. Lisa Patel, director executiv al Medical Society Consortium on Climate and Health, avertizează că expunerea la plumb și azbest este deosebit de periculoasă pentru copii și femeile însărcinate.

„Trebuie să facem tot posibilul pentru a elimina expunerea la aceste substanțe”, a declarat ea. În plus, aceasta a subliniat că nu există un nivel sigur de expunere la azbest.

În timp ce locuitorii afectați încearcă să-și reconstruiască viețile, mulți se confruntă cu refuzul companiilor de asigurări de a acoperi costurile pentru testele de contaminare.

„Mulți au fost la început bucuroși să-și vadă casele încă în picioare. Dar de atunci trăiesc într-un adevărat iad”, a spus Annie Barbour, reprezentanta organizației non-profit United Policyholders, care îi ajută pe locuitori să facă față provocărilor în urma incendiilor.

