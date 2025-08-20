Măsura a intrat în vigoare pe 14 august 2025. Primăria a anunțat pe rețelele sociale că deținătorii de vehicule cu tracțiune animală trebuie să se conformeze noii reglementări.

„Stimați cetățeni. Începând cu data de 14 august 2025 s-a modificat Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr.34/2009 referitor la regimul contravențiilor privind gospodărirea și păstrarea ordinii publice în orașul Copșa Mică. Astfel că este de acum strict interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor cu tracțiune animală care nu sunt echipate cu dispozitive pentru colectarea dejecțiilor provenite de la animale”, a comunicat Primăria.

Crescătorii care nu respectă noua hotărâre riscă amenzi substanțiale. Potrivit sursei citate, sancțiunile pot ajunge între 500 și 1.000 de lei.

„Amenda pentru cei care vor fi depistați că nu respectă această hotărâre este cuprinsă între 500 și 1.000 de lei”, a precizat Primăria Copșa Mică.

Decizia pare să fie bine primită de localnici. Mulți susțin că este necesară reglementarea circulației căruțelor.

Unii cetățeni au mers mai departe, propunând interzicerea completă a folosirii animalelor pentru tracțiune. „Ar trebui interzis de tot folosirea animalelor la tracțiune. Caii sunt pentru echitație! Vrei să cari ceva? Ia-ți remorcă. Vrei să lucrezi pământul? Ia-ți utilaje corespunzătoare!”, a comentat un locuitor.

Alți membri ai comunității au subliniat importanța semnalizării corespunzătoare a vehiculelor cu tracțiune animală. De asemenea, s-a atras atenția asupra prezenței minorilor la conducerea acestor vehicule.