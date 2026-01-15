Cum a fost descoperită Casa Grifonilor din Roma

Casa Grifonilor a fost descoperită în timpul săpăturilor realizate la începutul secolului XX pe Colina Palatină, unul dintre locurile pe care turiștii nu trebuie să le rateze când vin la Roma. Locația istorică se află situat în apropierea Colosseumului, cunoscut pentru ruinele sale impunătoare din cărămidă roșie, considerat unul dintre cele mai impresionante locuri din Roma.

În perioada Romei Republicane (509 î.Hr. – 27 î.Hr.), colina adăpostea temple și locuințe ale cetățenilor de seamă, devenind mai târziu un cartier aristocratic în timpul Imperiului Roman, când palatele noi au fost construite peste casele mai vechi.

Casa Grifonilor este una dintre aceste locuințe din perioada republicană, îngropată sub pământ după ce împăratul Domițian și-a construit palatul deasupra ei în secolul I d.Hr. Frescele și mozaicurile sale, restaurate recent, includ o decorațiune care i-a dat și numele: o lunetă arcuită ce înfățișează doi grifoni, creaturi mitologice jumătate vultur, jumătate leu.

Povestea din spatele Casei Grifonilor

Casa poartă numele unei fresce circulare cu doi grifoni, creaturi mitice pe jumătate vultur, pe jumătate leu, simboluri ale puterii și protecției. Frescele de care vorbeam imită marmura în culori vibrante, iar podelele sunt acoperite cu mozaicuri tridimensionale ce amintesc de vilele opulente din Pompei.

Arheologul Federica Rinaldi, șefa restaurării finanțate de UE, spune că decorul sugerează o familie extrem de bogată, probabil din pătura superioară a Republicii Romane (509-27 î.Hr.). Aproape de Forum Roman și templele vremii, casa a fost parțial distrusă când împăratul Domițian (81-96 d.Hr.) și-a construit palatul deasupra, dar două etaje au supraviețuit, îngropate sub cărămizi roșii.

Ancient Rome meets modern technology as tourists visit restored, frescoed House of the Griffins via livestream tours



March 3, weekly livestreamed tours on Tuesdays, (1 Italian & 1 English) with more planned. Max 12 pax with res & special ticket. https://t.co/4a3PBs76hF pic.twitter.com/yhZ7tDcbOC — Sarah (@Sarah404BC) January 13, 2026

Cum va fi vizitată Casa Grifonilor dacă turiștii nu vor putea intra în ea

Începând cu 3 martie 2026, Casa Grifonilor va putea fi vizitată virtual în fiecare marți, prin tururi transmise live în limbile italiană și engleză. Conform sursei citate mai sus, grupurile sunt limitate la 12 persoane, iar rezervările sunt necesare, alături de un bilet suplimentar față de cel obișnuit pentru intrarea la Colosseum și Colina Palatină.

Accesul fizic în camerele casei este imposibil din cauza unei scări foarte abrupte care duce în subteran, dar ghidul turistic va purta un smartphone montat pe cap pentru a oferi vizitatorilor o experiență de explorare de la distanță. Acest sistem protejează frescele delicate de umiditate și dioxid de carbon, reducând impactul traficului fizic asupra locației istorice.

Detalii inedite despre arhitectura din Casa Grifonilor din Roma

„Locația sa pe cel mai înalt punct al colinei, distribuția pe mai multe niveluri care profită de pantă și starea sa de conservare fac ca aceasta să fie astăzi un exemplu aproape didactic”, a declarat Federica Rinaldi, coordonatoarea proiectului de restaurare.

Ea a adăugat că familia care locuia acolo era probabil înstărită, având în vedere nivelul artistic al decorațiunilor, comparabil cu cel al caselor elegante din Pompeii.

The House of the Griffins, on Romes Palatine hill, will be accessible via remote and web-streamed guided tours.

Dating back to the 2nd-1st century BC, it is one of the oldest homes from Rome's Republican era. https://t.co/UcAlcNfJBq — Ticia Verveer (@ticiaverveer) January 14, 2026

Frescele casei sunt decorate cu modele de marmură falsă în culori bogate, iar mozaicurile de pe podea înfățișează cuburi tridimensionale. Restaurarea a fost posibilă datorită unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, unul dintre cele 10 proiecte desfășurate în parcul arheologic pentru a distribui mai uniform fluxul de turiști și pentru a reduce presiunea asupra Colosseumului și Forumului Roman.