Casa este situată în comuna Grădinari, județul Giurgiu, și nu este intabulată. Imobilul, denumit „Locuință mecanic Grădinari”, are o suprafață de 73 mp și este amplasat pe strada Gării, nr. 1.

Locuința de lângă București este pe un teren ce aparține domeniului public al Statului Român, administrat de Ministerul Transporturilor și concesionat de C.N.C.F. CFR SA.

Sursa: captură din anunțul de vânzare

Conform anunțului, ofertele pot fi depuse până pe 11 iunie 2026 la sediul SNTFM CFR Marfă SA din București, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, clădire Palat CFR, poarta A.

Acestea trebuie să fie introduse în plicuri sigilate, conținând un plic cu documentele originale și un plic martor.

Prețul minim de achiziție este cel evaluat, de 12.000 de lei, iar suma trebuie achitată în termen de maximum cinci zile după obținerea acordului ANAF.

Comuna Grădinari se află la aproximativ 30 de kilometri vest de București, fiind accesibilă pentru cei interesați de această ofertă imobiliară.

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