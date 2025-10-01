Autoritățile locale au anunțat că recolta este cea mai slabă de la înființarea plantațiilor, motiv pentru care nu va mai fi organizat nici tradiționalul „Festival al castanelor”.

„Am discutat recent cu proprietarii de plantații din zona de munte și toți spun același lucru: producția e aproape inexistentă. Seceta a făcut prăpăd. Castanele sunt foarte puține și de dimensiuni mici. Din aceste motive am decis să nu mai organizăm festivalul, care era un simbol al orașului. Oamenii recunosc că este cel mai greu an de când cultivă castani”, a declarat primarul Tismanei, Petre Remetea.

Pentru mulți localnici, castanii reprezentau o sursă importantă de venit. Toamna, de la Tismana plecau tone de castane către piețele și supermarketurile din Gorj și din alte județe.

Acum, în piețele din Târgu Jiu se găsesc castane, dar numai din import, iar cumpărătorii spun că gustul lor nu se compară cu al celor de Tismana.

„Prețul castanelor este de 20-25 de lei, dar din păcate nu sunt de la noi. Am înțeles că sunt aduse din import. Degeaba sunt mari, frumoase, dar gustul nu este ca cel a castanelor de la Tismana. Asta este. Acum ne facem pofta și cu acestea. Nu poate să treacă toamnă fără să mâncăm castane, fie și de import”, a declarat un cumpărător.

