Sferă misterioasă deasupra Orientului Mijlociu

Printre materialele publicate se numără un videoclip din 2025, înregistrat de o cameră cu senzori militari americani, care surprinde o sferă ce planează deasupra unei zone urbane din Orientul Mijlociu. Obiectul, descris ca o „sferă rotundă”, se deplasează lin și constant, fără să lase vreo urmă care ar indica prezența unui motor convențional.

Fenomene inexplicabile în Pacific

Un alt videoclip, realizat deasupra Oceanului Pacific în 2019, arată o ,,sferă neagră” ce pare să dispară și să reapară brusc, tremurând vizibil. Potrivit specialiștilor, înregistrarea a fost realizată printr-un dispozitiv portabil, ceea ce ar putea explica unele imperfecțiuni vizuale ale imaginii.

Mărturii ale piloților și documente istorice

Un document declasificat al FBI conține mărturia unui fost pilot militar, care a observat lumini misterioase pe cer în timpul unui zbor din octombrie 2023, între Boston și Dublin. Conform pilotului, luminile, care apăreau și dispăreau brusc, au fost văzute de mai mulți colegi în intervalul orar 00.00–03.00. „Unele dintre lumini rămâneau nemișcate, în timp ce altele se mișcau în linie dreaptă, schimbând uneori direcția”, a declarat acesta.

Mai mult, un document din 1953, redactat de Centrul de Interpretare Fotografică al Marinei SUA, analizează două videoclipuri din Montana (1950) și Utah (1952). Specialiștii au concluzionat că obiectele observate aveau caracteristici incompatibile cu fenomenele naturale, crescând în dimensiuni pe măsură ce „luminozitatea” lor devenea mai intensă.

🚨🇺🇸 The Pentagon just dumped 41 more UFO files, its fifth release in a matter of months...



The batch pulls from the Pentagon, FBI, CIA, State Department, and even the Executive Office of the President, with records going all the way back to 1950.



That's 76 years of material… pic.twitter.com/kNYGmIHZcI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 7, 2026

Randări artistice și descrieri detaliate

Printre materialele publicate se regăsesc și interpretări artistice ale unor întâlniri extraterestre. Una dintre ele reprezintă un triunghi întunecat uriaș, cu lumini rotunde la colțuri, bazată pe mărturiile a doi foști militari americani din vara anului 2011. Aceste randări oferă o ilustrare vizuală a fenomenelor descrise în documente.

Interes reînnoit pentru OZN-uri

Interesul pentru OZN-uri a luat amploare în Statele Unite, mai ales după ce Congresul a organizat, în 2022, primele audieri pe această temă din ultimele cinci decenii. Departamentul Apărării al SUA a început încă din 8 mai să publice treptat sute de fișiere declasificate, după ce Donald Trump a emis un ordin executiv la începutul anului 2026.

Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a declarat că publicarea acestor materiale va continua „pe bază continuă”, în spiritul angajamentului de a crește transparența. Mulți speră că aceste dezvăluiri vor aduce mai multă lumină asupra naturii fenomenelor anormale neidentificate, alimentând totodată curiozitatea publicului despre posibilitatea existenței vieții extraterestre.

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