Achizițiile, atribuite firmei Annebel Media Design, nu au fost publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Într-o înregistrare de pe rețelele sociale, designerul care s-a ocupat de amenajări a spus despre decorurile de la Muzeul de Artă că au transformat clădirea în „cel mai instagramabil loc din Timișoara”.

„Este un concept nou, pe care vrem să-l implementăm în întreg județul”

Consiliul Județean Timiș și Palatul Baroc din Piața Unirii, clădire a Consiliului Județean Timiș care găzduiește Muzeul de Artă din Timișoara, au fost împodobite cu ocazia Crăciunului din 2025 într-un mod care a atras puternic atenția trecătorilor.

Cu ocazia aprinderii luminițelor de la Muzeul de Artă, în ajunul deschiderii expoziției „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi”, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, transmitea că „acest moment este mai mult decât o simplă aprindere a luminițelor de Crăciun, e o invitație adresată timișorenilor să treacă pragul Muzeului de Artă din Palatul Baroc”.

„Iluminarea festivă a Palatului Baroc este doar începutul. În zilele ce vin vor urma și alte surprize pregătite de Consiliul Județean Timiș pentru ca Timișoara să trăiască din plin farmecul sărbătorilor”, mai spunea Simonis în aceeași postare de la finalul lunii noiembrie 2025.

Câteva zile mai târziu, cu ocazia aprinderii iluminatului festiv de la Consiliul Județean Timiș, Simonis spunea că împodobirea Muzeului de Artă și a Consiliului Județean Timiș ar putea fi doar începutul. „(…) este un concept nou pe care vrem să îl implementăm nu doar în Timișoara, ci în întreg județul, să decorăm și alte clădiri de referință. Îmi doresc ca de anul viitor, împreună cu Primăria Timișoara, să reușim să facem un parteneriat pentru un târg de Crăciun care să concureze cu cele din marile orașe ale Europei”, transmitea Simonis în 2 decembrie 2025.

Cine a împodobit clădirile și cât a costat totul

Achizițiile pentru serviciile de împodobire a celor două clădiri nu apar în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Libertatea a cerut celor două instituții detalii despre achiziții, iar potrivit răspunsurilor oferite de Consiliul Județean Timiș și Muzeul de Artă, decorurile au fost realizate de firma Annebel Media Design SRL, iar valoarea contractelor a fost de aproape 600.000 de lei (195.000 de lei pentru clădirea Consiliului Județean Timiș și 404.603 lei pentru Muzeul de Artă).

Firma care a decorat cele două instituții este deținută, conform termene.ro, de Ana Maria Belei, designer din Timișoara, care mai este acționar și în firma Nunți de Aur Annebel SRL. Nunți de Aur Annebel nu a raportat venituri și angajați în ultimii cinci ani, iar Annebel Media Design, societatea care a realizat decorurile pentru cele două instituții publice, figurează în ultimul an fiscal (2024) cu un angajat și cifră de afaceri de 226.000 de lei. Practic, contractele cu Muzeul de Artă și Consiliul Județean Timiș i-au adus firmei Annebel Media Design în 2025 venituri de 2,6 ori mai mari decât în tot anul 2024.

Patru luni de muncă zi și noapte

Într-o postare de pe pagina sa de Facebook, publicată în Ajunul Crăciunului, Ana Maria Belei le-a transmis celor care o urmăresc că ea a fost cea care a decorat „cel mai instagramabil loc din Timișoara”.



„După patru luni de muncă, intensă, cu multă dedicare, alături de o echipă care a lucrat zi și noapte, vă invit să vă bucurați de rezultatul unuia dintre cele mai de suflet proiecte ale noastre. Decorarea Palatului Baroc a fost una dintre cele mai mari provocări ale noastre de până acum pentru că este un spațiu cu istorie care cere mult respect și foarte multă atenție la detalii pentru că fiecare element trebuie să completeze arhitectura, nu să o eclipseze”, a transmis Ana Maria Belei, pe Facebook.

Contactată de Libertatea pentru un punct de vedere, Ana Maria Belei a explicat cum a ajuns să lucreze cu Consiliul Județean și Muzeul de Artă. „Societatea noastră a fost contactată de Consiliul Județean și ni s-a cerut o ofertă pentru serviciile pe care le prestăm, exact ca anul trecut, când am trecut prin aceeași procedură. Am trimis o ofertă, iar aceasta a fost acceptată. Deci nu este pentru prima dată când colaborăm cu o instituție, la fel cum colaborăm cu mulți operatori economici din Timișoara”, a transmis reprezentanta Annebel Media Design pentru Libertatea.

De ce nu apar achizițiile pe SEAP

Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au explicat că între instituție și firma Annebel Media Design a fost încheiat un contract de pavoazare interior/exterior la Palatul Administrativ, iar potrivit contractului spațiile vizate au fost „fațada principală a clădirii, spațiile verzi, holul principal, scări, foaier, geamuri și alte zone conform indicațiilor beneficiarului”.

„Conform contractului, prestatorul are obligația de a: asigura montarea și demontarea tuturor elementelor decorative și de iluminat, în stare perfect funcțională; monta elemente sigure, cu certificări de calitate și protecție (ex., IP65 pentru exterior); monta echipamente resigilate anual, în stare bună, curate și funcționale; asigura întreținerea și intervenția în termen de max. 24 h în caz de defecțiuni pe perioada iluminării; realiza demontarea și ridicarea instalațiilor în perioada stabilită; asigura personal calificat și echipamente conforme pentru lucrări la înălțime, unde este cazul; respecta normele de siguranță în vigoare (inclusiv protecția muncii și siguranță electrică), asigura responsabil SSM. Cerințele tehnice minime prevăd numărul minim de decorațiuni, brazi și lumini”, a transmis Consiliul Județean Timiș pentru Libertatea.

Alexandru Rogobete și Alfred Simonis în „cel mai instagramabil loc din Timișoara”

Referitor la motivul pentru care achiziția nu a fost publicată pe SEAP, CJ Timiș a transmis că, având o valoare de 195.000 de lei, se încadrează „la art. 7, alin. 7 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, neavând obligația utilizării catalogului electronic pus la dispoziţie de SEAP”.

Textul din Legea Achizițiilor Publice la care face referire Consiliul Județean Timiș prevede că pentru contracte de servicii, așa cum este cel de decorare a instituției, autoritatea contractantă „are obligaţia de a consulta minimum trei operatori economici pentru achiziţiile a căror valoare estimată este mai mare de 140.000 lei, fără TVA”. Același articol de lege prevede că „dacă în urma consultării autoritatea contractantă primeşte doar o ofertă valabilă din punctul de vedere al cerinţelor solicitate, achiziţia poate fi realizată”.

Consiliul Județean nu explică motivul pentru care achiziția nu apare pe SEAP, dar un alt aliniat al aceluiași articol de lege prevede că în cazul achizițiilor directe de bunuri și servicii este obligatorie utilizarea SEAP sau publicarea unui anunț într-o secțiune dedicată a site-ului propriu doar în cazul achizițiilor de peste 200.000 de lei. În cazul contractului de împodobire a instituției, având o valoare de 195.000 de lei, CJ Timiș nu avea obligația publicării pe SEAP.

La rândul său, Muzeul de Artă a arătat într-un răspuns pentru Libertatea că decorarea și iluminarea Palatului Baroc „constituie un demers pluridisciplinar de revitalizare a patrimoniului imobil”.

„Inițiativa vizează reintegrarea estetică a Palatului Baroc în circuitul cultural-turistic, armonizând arhitectura istorică cu soluțiile vizuale contemporane. Componenta de iluminat arhitectural funcționează exclusiv ca suport scenografic pentru ansamblul activităților de mediere culturală și educațională. Reinterpretarea moștenirii baroce prin tehnologie asigură actualizarea mesajului cultural, facilitând receptarea acestuia de către publicul tânăr”, se mai arată în răspunsul Muzeului de Artă Timișoara.

Potrivit instituției, „cerințele tehnice și operaționale au fost stabilite în raport cu obiectivele cultural și estetice ale proiectului, obiectul contractului fiind reprezentat de servicii de organizare eveniment”.

„Procedura de achiziție a fost derulată în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice”, a transmis Muzeul de Artă, care a fost întrebat care este motivul pentru care achiziția nu se regăsește pe SEAP.

Articolul din lege la care Muzeul de Artă face referire apare la secțiunea dedicată serviciilor sociale și alte servicii specifice și face trimitere la un alt articol din lege (art. 68 alin.1) care, la rândul său, face trimitere la articolul din lege care stabilește că „autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei”.

Un specialist în administrație publică a explicat pentru Libertatea că în cazul achiziției de la Consiliul Județean Timiș, fiind sub 200.000 de lei, nu era obligatorie publicarea în SEAP, dar în cazul achiziției de la Muzeul de Artă, fiind o achiziție de 400.000 de lei, aceasta ar fi trebuit să se regăsească pe SEAP.

Pe SEAP, firma Annebel Media Design figurează cu un singur contract: o achiziție de servicii de decorare în valoare de 11.500 de euro făcută în 8 decembrie 2025 de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, o altă instituție subordonată Consiliului Județean Timiș.

