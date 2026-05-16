Uniunea Europeană se pregătește să trimită Ucrainei prima tranșă din împrumut

UE se pregătește să aprobe, începând de luni, condițiile pentru acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro Ucrainei, conform unor oficiali europeni citați de POLITICO. Prima tranșă, în valoare de peste 9 miliarde de euro, ar putea fi transferată la jumătatea lunii iunie, relatează și portalul sârb de știri Blic.rs, parte a Grupului Ringier.



Înainte ca fondurile să fie transferate, este necesară semnarea unui „memorandum de înțelegere” care să stabilească termenii și condițiile asistenței financiare macroeconomice.



Acest memorandum urmează să fie prezentat marți, după ce comisarii europeni îl vor aproba oficial luni. Totuși, acordul va trebui ratificat și de parlamentul ucrainean înainte ca primele sume să fie virate.

Cum va folosi Ucraina banii din împrumutul de 90 de miliarde de euro

Din acești bani, 5,9 miliarde de euro vor fi folosiți pentru achiziționarea de drone menite să întărească apărarea țării. Peste 3,2 miliarde de euro vor acoperi cheltuielile bugetare și administrative ale Kievului, inclusiv salariile soldaților.



„Comisia își propune să facă prima tranșă cât mai devreme posibil în al doilea trimestru al anului 2026”, a declarat un purtător de cuvânt al executivului UE.

Banii fac parte dintr-un plan amplu al UE pentru sprijinirea Ucrainei

Împrumutul face parte dintr-un pachet mai mare, convenit în decembrie 2025, prin care liderii UE au acceptat să emită datorii comune pentru a sprijini financiar Ucraina.



Jumătate din suma totală, de 90 de miliarde de euro, va fi plătită în acest an, iar restul în 2027. Împrumutul total de 90 de miliarde de euro a fost aprobat în Parlamentul European în luna februarie.

În paralel, Comisia Europeană va încerca să obțină sprijin financiar suplimentar din partea altor mari economii mondiale, cum ar fi Canada, Japonia, SUA și Marea Britanie, în cadrul unei reuniuni la Paris a miniștrilor de finanțe din G7, săptămâna viitoare, conform surselor citate mai sus.

Ce se întâmplă dacă Rusia refuză să plătească despăgubiri

Un aspect delicat al împrumutului este legat de rambursarea acestuia. Bruxelles-ul și Kievul trebuie să stabilească detaliile privind recuperarea datoriei prin despăgubiri de război din partea Moscovei, odată ce conflictul se va încheia.



Totuși, liderii UE și-au rezervat dreptul de a utiliza activele de stat rusești înghețate în Europa pentru a acoperi împrumutul, în cazul în care Kremlinul refuză să plătească despăgubirile.

Ucraina și statele membre UE se confruntă cu probleme economice

Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar estimat la 135 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027. Fără sprijin suplimentar, guvernul de la Kiev riscă să rămână fără fonduri în următoarele luni.



Estimările actuale ale bugetului se bazează pe premisa că războiul cu Rusia se va încheia până la finalul acestui an, un scenariu considerat tot mai puțin probabil.



Pe fondul multiplelor crize recente, inclusiv creșterea prețurilor la energie cauzate de tensiunile din Orientul Mijlociu, multe state membre UE se confruntă cu dificultăți financiare și încearcă să își reducă cheltuielile.



Acest context complică perspectivele mobilizării rapide a unor fonduri suplimentare pentru Ucraina, în cazul în care va fi necesar. În toamna anului trecut, Ungaria, Slovacia și Cehia au refuzat să se alăture planului UE și să participe la acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei.

Câți bani au oferit statele membre Ucrainei de la începutul războiului

Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de POLITICO, „UE, statele membre și instituțiile financiare europene au oferit, până în prezent, un total de 200,6 miliarde de euro Ucrainei. UE este, de departe, cel mai mare și mai stabil partener financiar al Ucrainei”.



În ciuda eșecului negocierilor anterioare privind utilizarea activelor de stat rusești înghețate, în special a celor din Belgia, unele state, precum Olanda, susțin reluarea discuțiilor pe această temă. Acest lucru ar putea deveni crucial în cazul unui nou blocaj financiar în sprijinirea Ucrainei.

