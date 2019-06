Pensiile speciale pentru aleşii locali sunt incluse în Codul Administrativ pe care Executivul vrea să îl adopte prin OUG, după ce legea adoptată de Parlament a picat la CCR.

Daniel Suciu a prezentat, luni, într-o conferinţă de presă, principalele prevederi ale proiectului Codului administrativ şi a pledat pentru adoptarea acestuia prin ordonanţă de urgenţă, adăugând că acesta este susţinut de către primari de toate culorile politice.



„În Codul administrativ există în continuare acea indemnizaţie la limită de vârstă pentru aleşii locali şi cred că nu eu ar trebui să vorbesc despre acest lucru, ci colegii mei primari, care de-a lungul anilor, deşi poartă titulatura de demnitari, au fost orice, dar doar demnitari nu. (…) Discutăm, vizavi de indemnizaţii, de un impact undeva între 100 – 150 de milioane de lei”, a spus el.



La conferinţa de presă a fost prezent şi liberalul Alin Nica, primarul comunei Dudeştii Noi – judeţul Timiş, care a precizat că abia după 2017 indemnizaţiile aleşilor locali au ajuns la un „nivel acceptabil” şi că guvernele care s-au succedat de-a lungul timpului nu au vrut să crească indemnizaţiile edililor, de teama reacţiei opiniei publice.

El a mai arătat că există peste 3.000 de unităţi administrative în România.



„Eu, ca primar, nu am voie să fac o serie întreagă de alte activităţi. Nu am voie să exercit nicio altă activitate în afară de cea de primar, nu am voie să am niciun alt venit, în afară de indemnizaţia de primar. Sunt anumite îngrădiri stipulate în lege, pentru a-mi conferi mie, ca şi autoritate, acea integritate în vederea asumării responsabilităţilor presupuse de lege. Nimic mai corect în acest sens. Însă, dacă vii şi impui anumite restricţii, trebuie să vii şi cu anumite compensaţii la un anumit moment dat. (…) Închipuiţi-vă că eu, care sunt de profesie inginer IT, nu o să mai candidez anul viitor ca primar. Cum credeţi că mă voi integra pe piaţa muncii – că acolo va trebui să intru – când am pierdut contactul cu domeniul care e în continuă schimbare? Ceea ce era în 2004 nu mai e de actualitate acum. De aceea, în Germania există o formă de compensare, inclusiv pentru aleşii care ies din mandat. Vreme de doi ani de zile primesc o formă de compensare până îşi găsesc un loc de muncă sau ies la pensie”, a menţionat primarul.



Alin Nica a arătat că a încercat să calculeze veniturile pe care se va baza când va ieşi la pensie şi că indemnizaţia de aproximativ 2.000 de lei pe care o avea până în urmă cu doi ani i-ar fi asigurat o „pensie derizorie”.

