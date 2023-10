Ajuns la vârsta de 66 de ani, omul de afaceri Irinel Columbeanu a decis în urmă cu două săptămâni să se mute la azil, la același centru în care a stat și tatăl său până în ultima clipă de viață. Într-un interviu pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, acesta a recunoscut că decizia i-a aparținut și că e mulțumit de pasul făcut.

„Sunt foarte liniștit. Asta e ceea ce am căutat. Sunt mai liniștit aici decât eram până acum. M-a vizitat fosta mea iubită Oana și sper să mai privesc vizita unor prieteni buni. Irina și Monica m-au sunat.

Am comunicat cu amândouă și știu că sunt aici. Poate mă vor vizita”, a spus Irinel Columbeanu, care pe toată perioada interviului și-a ascuns privirea în spatele unei perechi de ochelari de soare.

Irinel Columbeanu, mutat la azil de două săptămâni

La interviu a fost prezent și proprietarul azilului, prieten cu Irinel Columbeanu. „În continuare vrem să fim alături de dânsul și să îi fie din ce în ce mai bine. Poate în aceste câteva zile cât a stat la noi și-a făcut o părere”, a spus Ion Cassian, care, într-un interviu pentru Fanatik, a oferit mai multe informații despre omul de afaceri, care acum e pacient în azilul lui.

Recomandări Cel puțin 22 de morți în Israel, după atacul-surpriză al Hamas cu „mii de rachete”. „Suntem în război”, spune premierul israelian Netanyahu. Riposta asupra Gaza

„Domnul Columbeanu este la noi de 2 săptămâni, se simte din ce în ce mai bine. Venise cam slăbit și avea o stare mai puțin bună. Dar acum și-a mai revenit, era mai apatic. Acum văd că s-a acomodat la noi.

Eu stau de vorbă zilnic cu el, pentru că ne cunoaștem și de când a fost tatăl dânsului internat la noi și dinainte. Decizia de a veni la noi i-a aparținut dumnealui. L-au vizitat și niște prieteni”, a transmis el.

Aceeași sursă precizează că proprietarul azilului a menționat și care sunt costurile pentru o singură lună în azilul lui. Acestea ajung între 3.000 și 4000 de lei și includ mâncarea, întreținerea complexului și a tot ce are nevoie persoana îngrijită.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Irinel Columbeanu, declarații despre momentul când și-a dus tatăl la azil

Irinel Columbeanu are mare încredere în căminul pe care l-a ales, pentru că în urmă cu mai mulți ani, el își încurajase tatăl să locuiască aici. „După mult timp în care am încercat să-i explic că e mai bine să stea într-un loc unde are ajutor specializat, am reușit să-l conving pe tata să meargă la azilul din Snagov.

Recomandări După 18 luni petrecute la București și Suceava, o refugiată ucraineană se întoarce, în ciuda riscurilor, în Odesa. Mesajul ei pentru statul român: „Să-și monitorizeze mai bine banii cheltuiți”

Cu Ion Cassian, patronul casei de bătrâni, mă știu din copilărie, am toată încrederea. Tata are o problemă la picioare, are nevoie de recuperare. Până la urmă, cu chiu, cu vai, a acceptat și a înțeles, iar de mai bine de o lună l-am adus aici.

Știți foarte bine că pentru un bătrân e greu să-l scoți din «cuibul» lui, nici la mine la Izvorani nu a vrut să vină. Am mai avut câteva încercări, însă au eșuat”, a declarat la vremea respectivă Irinel Columbeanu pentru Click!