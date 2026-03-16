Potrivit PhoneArena, dispozitivul va avea un preț de pornire de 1.999 de euro, identic cu cel al Samsung Galaxy Z Fold 7, lansat anul trecut.

Primul iPhone pliabil va fi disponibil la un preț competitiv

Surse din industrie susțin că versiunea de bază a iPhone-ului pliabil, cu 256 GB spațiu de stocare, va costa 1.999 de euro. Modelele cu mai mult spațiu de stocare vor avea prețuri crescute: 2.199 de euro pentru varianta de 512 GB și 2.399 de euro pentru cea de 1 TB.

Comparativ, Galaxy Z Fold 7 are un preț de 2.419 de euro pentru modelul de 1 TB, iar varianta de 512 GB este ușor mai accesibilă decât cea echivalentă de la Apple.

Această strategie de preț este neașteptată, având în vedere istoricul Apple de a percepe „taxa Apple” pentru produsele sale premium.

De exemplu, Vision Pro, casca de realitate mixtă, a fost lansată la un preț de 3.499 de euro, iar suportul pentru monitorul Pro Display XDR costă 999 de euro.

„Meciul” cu Samsung

Decizia Apple de a alinia prețul iPhone-ului pliabil cu cel al Galaxy Z Fold 7 poate fi interpretată ca o mișcare strategică pentru a atrage clienți și a concura direct cu liderul pieței.

Galaxy Z TriFold, un alt model pliabil de la Samsung, s-a epuizat în câteva minute la lansare, în ciuda unui preț de aproape 2.900 de euro.

Apple pare să mizeze pe interesul fanilor, care au așteptat ani de zile un iPhone pliabil.

Ce înseamnă această schimbare?

Potrivit sursei citate, prețul de 1.999 de euro pentru iPhone-ul pliabil este comparabil cu cel al iPhone 17 Pro Max, versiunea de 2 TB.

Acest lucru ridică întrebări despre strategia Apple, cunoscută pentru produsele sale premium. Este posibil ca gigantul din Cupertino să încerce să evite soarta produselor mai scumpe, cum ar fi Vision Pro, care nu au atins succesul dorit din cauza prețurilor prohibitive.

Apple pare să fi înțeles că un preț competitiv ar putea genera vânzări masive, mai ales pentru un produs atât de așteptat. Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă această strategie va reuși să detroneze Samsung din vârful segmentului telefoanelor pliabile.

