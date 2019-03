Cătălin Botezatu, despre incinerarea Zinei Dumitrescu. „Mi s-a părut ca un scenariu de film prost”

Incinerarea Zinei Dumitrescu a stârnit numeroase controverse. Despre acest lucru a comentat și Cătălin Botezatu, cel care a fost extrem de apropiat de cea supranumită Mama Zina.

„Încercăm să-l înțelegem, chiar dacă nu înțelegem. Măcar să ne dea să vedem urna (n.r. este vorba despre fiul Zinei Dumitrescu, Cătălin). Toată nebunia asta cu incinerarea, ca și cum ar fi fost furat corpul neînsuflețit, mie mi s-a părut ca un scenariu de film prost. Singurul lucru care ne-a rămas e să depunem flori și să aprindem o lumânare, lucru care se și întâmplă la Casa de Modă Venus„, a spus Cătălin Botezatu la News Magazine.

Pe contul său de Facebook, Cătălin Botezatu a transmis un mesaj sfâșietor despre ce a însemnat Zina Dumitrescu pentru el.

„Zina Dumitrescu este dincolo de tot ceea ce aș putea fi eu vreodată. Ea n-a murit, fiindcă nu poate să moară. Mama Zina este dincolo de suferința omenească, dincolo de vanitate, de tristețe sau de glorie, dar mai ales, dincolo de tot ce-ar putea spune oricine despre ea și despre viață ei. Știu că a trăit frumos, pentru că e un om uluitor, extraordinar, un om frumos și bun în adevăratul sens al cuvântului. Orice aș spune despre ea este prea puțin. Nu există cuvânt inventat de oameni pe pămant care să descrie ce am înțeles eu de la Mama Zina, ce daruri am primit de la ea, iar pentru asta recunostiinta nu ajunge. Sunt daruri ale sufletului, despre care nu voi vorbi niciodată. Singurul meu regret e că acum, când este printre îngeri, nu mai pot s-o îmbrățișez. Pentru mine, Zina Dumitrescu nu va fi niciodată o amintire. Va fi întotdeauna a doua mea mamă. Mama sufletului meu. Adio ZINA! Dumnezeu să te odihnească în pace!?”.

Zina Dumitrescu a vrut să fie înmormântată alături de mama ei, Natalia Bogoş, care a murit în urmă cu 35 de ani. Zina Dumitrescu îşi dorea să fie înmormântată la cimitirul Bellu, acolo unde avea şi un loc de veci alături de cel în care este înmormântată mama sa.

Zina Dumitrescu a fost considerată ca fiind cea care a pus bazele modei în România. Zina Dumitrescu a încetat din viață în data de 29 martie 2019, la vârsta de 82 de ani. Aceasta s-a stins din viață la azilul unde și-a petrecut ultimii ani de viață. Despre fiul Zinei Dumitrescu, Cătălin, s-a aflat că vrea să își incinereze mama.

