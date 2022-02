Cătălin Măruță a intrat în izolare. Ce se întâmplă cu emisiunea lui de la Pro TV: „Stau cuminte timp de cinci zile”

„Cum s-a încheiat ziua după emisiunea de ieri? Cu o izolare! Din păcate, una dintre persoanele cu care am interacționat a făcut un test PCR care a ieșit pozitiv”, a scris prezentatorul pe Facebook și pe Instagram.

Totodată, el a mărturisit că nu a apucat să intre în contact cu familia lui, cu Andra și cu cei doi copii, așa că s-a izolat singur, într-o altă locație, departe de ei. Și în privința emisiunii sale de la Pro TV a făcut declarații. Prezentatorul e în direct pe post de luni până vineri, de la ora 15.00 la 17.00.

Acum, el nu va fi în platou cinci zile, dar nici nu va lipsi. Va face emisiunea online, din izolare. „Din fericire, eu nu am apucat să intru în contact cu familia mea, așa că m-am izolat și stau cuminte timp de 5 zile, după care mă voi testa. Dacă vă întâlniți cu Andra zilele astea, în studiouri TV sau la radio, întrebați-o dacă îi este dor de mine și reamintiți-i să îmi lase ceva bun la ușă. La emisiune, o să mă vedeți online, desigur! Țineți-mi pumnii, să treacă repede timpul…”, a încheiat prezentatorul.

Fanii nu au fost indiferenți după ce au citit declarațiile prezentatorului, mulți i-au urat sănătate, iar el a reacționat. „Vă mulțumesc pentru gândurile voastre! Eu doar am fost contact direct și trebuie să stau izolat 5 zile!”, a completat el.

Cătălin Măruță a fost infectat cu COVID-19 în februarie 2021

Nu e prima dată când Cătălin Măruță realizează emisiunea „La Măruță” online. La începutul anului trecut, în februarie 2021, prezentatorul a fost infectat cu COVID-19, nu s-a simțit foarte rău, deși a avut simptome a reușit să modereze emisiunea de acasă, dintr-un mini studio amenajat în sufragerie.

„Starea mea de sănătate este bună, am doar stări de febră spre seară. În rest, mai tuşesc din când în când. Într-adevăr, am rămas fără gust, fără miros. E extrem de ciudată senzaţia. Andra este şi ea infectată, ea are ceva dureri musculare. Eva e cea mai energică, nu are nici o treabă.

David ne roagă să-i facem teste în fiecare zi, se teme să nu iasă şi el pozitiv. Dacă nu o să mi se agraveze starea, cred că o să trec cu bine de acest virus. Mi-am făcut teste săptămâna trecută în fiecare zi şi vineri seară abia am ieşit pozitiv”, a declarat Măruţă la vremea respectivă.

