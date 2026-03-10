Datele recente, publicate în martie 2026, arată că în ianuarie 2025, aproximativ 1.064.000 de femei din Austria erau născute în străinătate, un număr care a crescut cu 61,7% față de acum un deceniu.

Mai mult de jumătate dintre femeile născute în străinătate, adică 54,2%, provin din țări membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European (EFTA) sau din Marea Britanie. Restul de 45,8% provin din țări terțe.

9.108.593 este populația totală a Austria, potrivit Worldometer.

Germania conduce cu 140.800 de femei, urmată de Bosnia și Herțegovina (91.100), Turcia (79.100), România (77.100) și Serbia (75.800).

În ultimii ani, numărul femeilor din Ucraina (56.000), Siria (35.500) și Afganistan (17.500) a crescut considerabil.

În 2025, rata de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor austriece cu vârste între 16 și 64 de ani a atins 70,7%, marcând o creștere cu 3,7% față de 2014.

Totuși, femeile imigrante au o rată de participare mai scăzută pe piața muncii, de 64,3%, comparativ cu 73,7% pentru femeile fără acest trecut.

Diferențele sunt semnificative în funcție de regiunea de origine: femeile din țările UE/EFTA au o rată de ocupare de 74,7%, în timp ce cele din Siria, Afganistan și Irak au doar 24,3%.

În ceea ce privește șomajul, femeile din străinătate au înregistrat o rată de 11,4% în 2025, aproape dublă față de cea a femeilor austriece (5,4%).

Cea mai mare rată a șomajului s-a observat în rândul femeilor din Siria (43,9%), Somalia (40,2%) și Afganistan (36,7%).

Nivelul de educație al femeilor născute în străinătate variază semnificativ. În 2024, 35,4% dintre femeile din UE/EFTA și Marea Britanie aveau o diplomă universitară, în timp ce 55,8% dintre femeile din Turcia și 32,1% dintre cele din fostele țări iugoslave aveau doar studii obligatorii.

Generațiile mai tinere par să beneficieze de o integrare mai bună: doar 15,6% dintre femeile din a doua generație de imigranți aveau doar studii obligatorii, comparativ cu 24,8% în prima generație.

În plus, procentul celor cu studii profesionale a crescut de la 22,6% în prima generație la 40,6% în a doua.

Totuși, femeile austriece fără trecut migrator rămân în frunte, cu 47,5% având calificări profesionale sau tehnice.

Un alt aspect legat de cererile de azil. În 2025, Austria a înregistrat 16.300 de cereri, cu 35,8% mai puține decât în 2024. În același an, 41,4% dintre solicitanții de azil au fost femei, cele mai multe provenind din Afganistan (2.700), Siria (610) și Somalia (390).

Mai mult de jumătate dintre femeile care au primit azil în 2025 (54,1%) au fost de sex feminin.

