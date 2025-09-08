Într-un clasament al țărilor europene raportat la Produsul Intern Brut (PIB), România se află în zona de mijloc (0,6%) în privința sprijinului militar, financiar și umanitar acordat Ucrainei de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.

Țări precum Danemarca (3,3% din PIB), Estonia (3,2%), Lituania (2,5%), Polonia (1,3%) sau Țările de Jos (1,4%) au alocat sume mult mai mari, raportat la dimensiunea economiei lor, notează sursa citată.

State mari și bogate din Europa precum Germania (1% din PIB) sau Franța (0,8%) au contribuit mai mult decât România.

Ajutor cât bugetul pentru cultură și sport

Raportat stricat ca procent din PIB, sprijinul României este comparabil cu cel al unor state precum Italia, Spania sau Cehia (toate la 0,6% din PIB) și chiar cu cel al Statelor Unite (0,6%).

În termeni absoluți însă, Statele Unite au ajutat Ucraina cu 114,6 miliarde euro, adică o valoare de peste 100 de ori mai mare decât suma acordată de România.

Sprijinul României pentru vecinul său invadat de Rusia înseamnă aproximativ 0,2% din PIB în fiecare an. Ca termen de comparație, în 2024 aproximativ 0,2% din PIB a fost alocat în bugetul de stat pentru cultură și sport.

Documentul Consiliul Fiscal a apărut după ce europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a cerut instituției să analizeze ce impact au sumele oferite Ucrainei și Republicii Moldova asupra deficitului bugetar.

Dezinformări legate de sprijinirea Ucrainei

Pe rețelele sociale a apărut în ultima perioadă informația falsă potrivit căreia deficitul bugetar record al României ar proveni din ajutorul acordat Ucrainei și Republicii Moldova, iar oprirea sprijinului ar reduce deficitul, semnalează Curs de Guvernare.

Relatările false ar arăta că România ar acorda 3,5% din PIB Ucrainei și 1,5% din PIB Republicii Moldova, ca asistență, iar stoparea ajutorului ar reduce deficitul până în punctul în care nu ar fi nevoie de majorări de taxe.

Potrivit datelor din raportul Consiliului Fiscal, impactul bugetar al sprijinului pentru Ucraina este unul minor, de aproximativ 0,2% din PIB pe an. Analizele Consiliului Fiscal au arătat până acum că deficitul bugetar foarte mare din ultimii ani este cauzat de programări financiare inadecvate, decizii inoportune de politică fiscală și lipsa creșterii veniturilor bugetare.

Ionuț Moșteanu promite declasificarea unei părți a ajutorului

Într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN, ministrul apărării Ionuţ Moşteanu a declarat că România a dat Ucrainei de la gloanţe până la un sistem Patriot, însă detaliile concrete ale pachetelor de ajutor militar sunt clasificate.

„Vom vedea împreună cu premierul şi cu preşedintele în ce măsură şi ce putem declasifica din asta, pentru că, practic, noi spunem şi cu ce ne-am golit depozitele şi asta nu e neapărat cel mai bun lucru să-l faci public”, a explicat el.

Oficialii români dar și europeni au declarat frecvent că sprijinul acordat Ucrainei nu este doar un act de solidaritate, ci o investiție în apărarea României și a blocului european, prevenind extinderea conflictului și protejând interesele economice românești și europene, notează Europa Liberă România.

