Într-un clasament al țărilor europene raportat la Produsul Intern Brut (PIB), România se află în zona de mijloc (0,6%) în privința sprijinului militar, financiar și umanitar acordat Ucrainei de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.

Țări precum Danemarca (3,3% din PIB), Estonia (3,2%), Lituania (2,5%), Polonia (1,3%) sau Țările de Jos (1,4%) au alocat sume mult mai mari, raportat la dimensiunea economiei lor, notează sursa citată.

State mari și bogate din Europa precum Germania (1% din PIB) sau Franța (0,8%) au contribuit mai mult decât România.

Ajutor cât bugetul pentru cultură și sport

Raportat stricat ca procent din PIB, sprijinul României este comparabil cu cel al unor state precum Italia, Spania sau Cehia (toate la 0,6% din PIB) și chiar cu cel al Statelor Unite (0,6%).

În termeni absoluți însă, Statele Unite au ajutat Ucraina cu 114,6 miliarde euro, adică o valoare de peste 100 de ori mai mare decât suma acordată de România.

Sprijinul României pentru vecinul său invadat de Rusia înseamnă aproximativ 0,2% din PIB în fiecare an. Ca termen de comparație, în 2024 aproximativ 0,2% din PIB a fost alocat în bugetul de stat pentru cultură și sport.

Documentul Consiliul Fiscal a apărut după ce europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a cerut instituției să analizeze ce impact au sumele oferite Ucrainei și Republicii Moldova asupra deficitului bugetar.

Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
Recomandări
Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ

Dezinformări legate de sprijinirea Ucrainei

Pe rețelele sociale a apărut în ultima perioadă informația falsă potrivit căreia deficitul bugetar record al României ar proveni din ajutorul acordat Ucrainei și Republicii Moldova, iar oprirea sprijinului ar reduce deficitul, semnalează Curs de Guvernare.

Relatările false ar arăta că România ar acorda 3,5% din PIB Ucrainei și 1,5% din PIB Republicii Moldova, ca asistență, iar stoparea ajutorului ar reduce deficitul până în punctul în care nu ar fi nevoie de majorări de taxe.

Potrivit datelor din raportul Consiliului Fiscal, impactul bugetar al sprijinului pentru Ucraina este unul minor, de aproximativ 0,2% din PIB pe an. Analizele Consiliului Fiscal au arătat până acum că deficitul bugetar foarte mare din ultimii ani este cauzat de programări financiare inadecvate, decizii inoportune de politică fiscală și lipsa creșterii veniturilor bugetare.

Ionuț Moșteanu promite declasificarea unei părți a ajutorului

Într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN, ministrul apărării Ionuţ Moşteanu a declarat că România a dat Ucrainei de la gloanţe până la un sistem Patriot, însă detaliile concrete ale pachetelor de ajutor militar sunt clasificate.

„Vom vedea împreună cu premierul şi cu preşedintele în ce măsură şi ce putem declasifica din asta, pentru că, practic, noi spunem şi cu ce ne-am golit depozitele şi asta nu e neapărat cel mai bun lucru să-l faci public”, a explicat el.

Prima zi de școală, cu profesorii în stradă. Mii de cadre didactice au plecat spre Palatul Cotroceni: „Viitorul este în clase, nu-l distrugeți cu legi stupide”
Recomandări
Prima zi de școală, cu profesorii în stradă. Mii de cadre didactice au plecat spre Palatul Cotroceni: „Viitorul este în clase, nu-l distrugeți cu legi stupide”

Oficialii români dar și europeni au declarat frecvent că sprijinul acordat Ucrainei nu este doar un act de solidaritate, ci o investiție în apărarea României și a blocului european, prevenind extinderea conflictului și protejând interesele economice românești și europene, notează Europa Liberă România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O bancă va dispărea din România. Clienții au fost notificați că nu vor mai funcționa cardurile, conturile și aplicația

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Foarte bronzată, într-o rochie mulată fără mâneci, pantofi de firmă cu toc, aranjată impecabil, Elena Udrea și-a luat fiica de mână și a însoțit-o în prima zi de școală, însă un detaliu nici că a putut trece neobservat la apariția ei. Celelalte mămici au șușotit de cum a intrat în curtea școlii
Viva.ro
Foarte bronzată, într-o rochie mulată fără mâneci, pantofi de firmă cu toc, aranjată impecabil, Elena Udrea și-a luat fiica de mână și a însoțit-o în prima zi de școală, însă un detaliu nici că a putut trece neobservat la apariția ei. Celelalte mămici au șușotit de cum a intrat în curtea școlii
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express 2025. Care ar fi primele echipe de vedete care au părăsit competiția
Unica.ro
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express 2025. Care ar fi primele echipe de vedete care au părăsit competiția
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
gsp
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
GSP.RO
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
GSP.RO
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
Parteneri
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Cine se ocupă de Patrimoniul Național al României. Directorul instituției, Oana Zaharia, susținută de PSD, are un „patrimoniu personal” de 27.000 de euro în bijuterii
Exclusiv
Știri România 17:00
Cine se ocupă de Patrimoniul Național al României. Directorul instituției, Oana Zaharia, susținută de PSD, are un „patrimoniu personal” de 27.000 de euro în bijuterii
Mahomed din Egipt vinde prune, usturoi și mărar în piața din Gherla: „Amu’ vă dau”, le răspunde el cumpărătorilor
Știri România 16:06
Mahomed din Egipt vinde prune, usturoi și mărar în piața din Gherla: „Amu’ vă dau”, le răspunde el cumpărătorilor
Parteneri
Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE
Adevarul.ro
Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
Fanatik.ro
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul”
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Reacția Oanei Roman când a văzut cât costă o sticlă de suc de 250 ml, la o terasă. „A luat-o lumea razna definitiv”
Stiri Mondene 17:00
Reacția Oanei Roman când a văzut cât costă o sticlă de suc de 250 ml, la o terasă. „A luat-o lumea razna definitiv”
Ce se va întâmpla în prima ediție MasterChef 2025, sezonul 10. Ștefan Măchiță, inginer aerospațial, le ridică semne de întrebare juraților
Stiri Mondene 16:51
Ce se va întâmpla în prima ediție MasterChef 2025, sezonul 10. Ștefan Măchiță, inginer aerospațial, le ridică semne de întrebare juraților
Parteneri
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
Unica.ro
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
ObservatorNews.ro
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Parteneri
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.ro
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
GSP.ro
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
Parteneri
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Mediafax.ro
Început de an școlar atipic: Protest al sindicatelor din Educație în prima zi de școală / Mii de profesori au pornit în marș spre Cotroceni
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Primele declarații ale femeii care și-a pierdut și soțul și fiul în același accident cumplit. Nora sa însărcinată se află în spital: „I-a nenorocit de tot”
KanalD.ro
Primele declarații ale femeii care și-a pierdut și soțul și fiul în același accident cumplit. Nora sa însărcinată se află în spital: „I-a nenorocit de tot”

Politic

Marcel Ciolacu a explicat de ce a cheltuit 65 de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului când era premier
Politică 15:18
Marcel Ciolacu a explicat de ce a cheltuit 65 de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului când era premier
Sorin Grindeanu vrea retragerea PSD din coaliție, dacă premierul Ilie Bolojan nu ține cont de propunerile lor
Politică 14:27
Sorin Grindeanu vrea retragerea PSD din coaliție, dacă premierul Ilie Bolojan nu ține cont de propunerile lor
Parteneri
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Spotmedia.ro
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii, 8 septembrie 1956
Fanatik.ro
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii, 8 septembrie 1956
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă