Ambulanța se deplasa către spital, cu o pacientă în stare critică, având în funcțiune semnalele luminoase și acustice, potrivit Ziua de Constanța. Accidentul s-a produs la intersecţia din zona Gării Constanţa. Un echipaj al Poliției Rutiere Constanța urmează să stabilească cu exactitate cauzele și circumstanțele în care a avut loc evenimentul rutier.

„Ambulanţa era în misiune şi se deplasa spre spital, având semnalele luminoase şi acustice pornite, pacientul fiind în stare critică”, au precizat reprezentanţii Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Constanța.

În urma impactului, asistenta medicală din ambulanță a suferit un traumatism la picior și a fost transportată la spital pentru investigații. De asemenea, pacienta aflată în autospecială a fost preluată de un alt echipaj SAJ și transportată la spital. Aceasta nu a suferit răni în urma accidentului, fiind dusă la unitatea medicală pentru problema de sănătate pe care o avea.

În schimb, șoferul autoturismului implicat în accident a refuzat transportul la spital.

Ambii conducători auto au fost verificați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative

