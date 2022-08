„Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe”, a spus George Simion la Realitatea Plus.

El a explicat de ce face nunta în comuna Măciuca din județul Vâlcea și nu într-o altă țară.

„Bâlci se spune în multe părți din țară la serbările câmpenești. Nu mi-e rușine. Nu m-am dus la Monaco să îmi fac nuntă, nu m-am dus la lacul Como. Eu sunt într-un sat din România. Cui îi place de noi e binevenit să vină. Singura rugăminte e să-și pună o cămașă populară sau un tricou cu România”, a precizat liderul AUR.

Nunta lui George Simion cu Ilinca Munteanu, din acest weekend, va avea loc în satul Oveselu, comuna Măciuca, judeţul Vâlcea, iar accesul se va face pe bază de brăţară, similar cu intrarea la un festival. Brăţările de intrare vor fi inscripţionate cu motive tradiţionale pe care scrie Ilinca şi George Simion şi mesajul „Uniţi din iubire”. La nuntă sunt așteptați 10.000 de oameni.

