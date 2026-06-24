Câți bani au cheltuit gospodăriile din România în 2025

În 2025, cheltuielile gospodăriilor din România au crescut semnificativ, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari sume au fost alocate pentru produsele alimentare și băuturile nealcoolice, iar discrepanțele între mediul urban și rural s-au accentuat.

„Cheltuielile medii lunare ale populației au fost, în termeni nominali, de 8.037 de lei pe gospodărie (3.234 lei pe persoană), ceea ce reprezintă 85,5% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creștere cu 1.024 de lei față de anul 2024”, a precizat INS.

Veniturile gospodăriilor din România au crescut anul trecut față de 2024

În 2025, veniturile totale medii lunare pe gospodărie au ajuns la 9.399 de lei, reprezentând 3.782 de lei pe persoană.

Comparativ cu anul precedent, această valoare a crescut cu 13,6% pe gospodărie și cu 14,5% pe persoană. Veniturile bănești au fost de 8.832 de lei lunar pe gospodărie, înregistrând o creștere de 14,7% față de 2024.

Salariile brute au rămas principala sursă de venit, reprezentând 68,5% din veniturile totale, cu o creștere de 1,3 puncte procentuale față de 2024. Prestațiile sociale au contribuit cu 20,0% la veniturile totale ale gospodăriilor, iar veniturile în natură au avut o pondere de 6,0%.

Câți bani au câștigat românii din mediul uran și rural în 2025

Datele INS arată diferențe semnificative între mediul urban și cel rural. Venitul total mediu lunar pe gospodărie în mediul urban a fost de 10.732 de lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural.

Pe persoană, această diferență este și mai pronunțată, cu un venit de 4.489 de lei lunar în mediul urban, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Structura veniturilor evidențiază că salariile brute și alte drepturi salariale au reprezentat 74,1% din veniturile totale în mediul urban, comparativ cu 59,8% în mediul rural. În schimb, veniturile din prestații sociale au avut o pondere mai mare în mediul rural (21,6%), iar veniturile în natură au fost de 9,9% în rural, de 2,8 ori mai mari față de mediul urban.

Pe ce au cheltuit gospodăriile din România cei mai mulți bani în 2025

În 2025, cheltuielile medii lunare pe gospodărie au fost de 8.037 de lei, în creștere cu 1.024 de lei față de 2024. Cea mai mare parte a acestora, 60,1%, a fost destinată consumului, iar 33,6% au reprezentat transferuri sub formă de taxe, impozite și contribuții sociale.

Produsele alimentare și băuturile nealcoolice au avut cea mai mare pondere în cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor, cu o valoare de 1.553 de lei lunar pe gospodărie (32,1%). Totuși, în 2025 și la finalul anului 2026 consumul a scăzut, iar românii au renunțat la mai multe produse și servicii din cauza inflației.

Utilitățile sunt al doilea cel mai important punct pe lista cheltuielilor din 2025

Alte categorii importante de cheltuieli au fost locuința, apa, electricitatea, gazele și combustibilii (761 de lei lunar, 15,7%), îmbrăcămintea și încălțămintea (379 de lei lunar, 7,8%), și transportul (339 de lei lunar, 7,0%).

La polul opus, educația a înregistrat cele mai mici cheltuieli, de numai 27 de lei pe gospodărie, reprezentând doar 0,6% din cheltuielile totale de consum.

Gospodăriile din mediul urban au înregistrat cheltuieli mai mari

Cheltuielile totale medii lunare au fost mai ridicate în mediul urban, ajungând la 9.123 de lei pe gospodărie, de 1,3 ori mai mult decât în mediul rural.

Pe persoană, cheltuielile din mediul urban au fost de 3.816 lei lunar, de 1,5 ori mai mari decât cele din rural.

Structura cheltuielilor arată că în mediul urban ponderea cheltuielilor pentru taxe și contribuții a fost de 36,7%, cu 7,8 puncte procentuale mai mult decât în mediul rural. În schimb, în mediul rural, ponderea contravalorii consumului de produse din resurse proprii a fost de 10,2%, de 3,8 ori mai mare decât în urban.

INS subliniază că, deși veniturile gospodăriilor au crescut, cheltuielile pentru produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii au continuat să aibă o pondere semnificativă, mai ales în mediul rural. În 2025, aceste cheltuieli au fost, în medie, de 456 de lei lunar pe gospodărie, marcând un avans de 2,1% față de 2024.

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