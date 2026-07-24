Într-o postare lungă pe Truth Social, Trump susține că a avertizat UE în legătură cu practica de a aplica amenzi companiilor americane din domeniul tehnologic. Președintele american menţionează Google, Apple, Meta, Amazon şi alte companii.

„Vom iniţia imediat o anchetă în temeiul secţiunii 301 cu privire la practica de «jefuirea» companiilor americane”, a anunțat liderul republican de la Casa Albă, referindu-se la secţiunea 301 din Legea comerţului din 1974.

„Uniunea Europeană va plăti un preţ foarte mare pentru acest comportament ilegal şi foarte de lipsit de etică”, a amenințat președintele american.

UE a amendat joi Google cu 890 de milioane de euro din cauza încălcării reglementărilor antitrust din domeniul digital. Amenda a fost decisă după ce UE a descoperit că Google a direcţionat consumatorii către propriile servicii şi aplicaţii în detrimentul concurenţilor.

„Cele mai bune produse ar trebui să câștige pentru că sunt mai bune, nu pentru că sunt deținute de compania care operează motorul de căutare”, a declarat comisarul european pentru concurență, Teresa Ribera.

Potrivit unui oficial european citat de AFP, amenzile reprezintă doar 0,22% din cifra globală de afaceri a Google, însă acestea ar putea crește dacă firma nu respectă decizia în termen de 60 de zile. Comisia Europeană a avertizat că ar putea aplica „plăți periodice de penalizare” în caz de neconformare.

UE nu pare intimidată de eventualele represalii. „Datoria noastră este să ne asigurăm că reglementările adoptate de instituțiile noastre suverane sunt pe deplin respectate”, a precizat Ribera.

Administrația Trump a impus vineri tarife de 10% împotriva statelor din Uniunea Europeană și altor 59 de țări pe motiv că nu au eliminat produsele fabricate cu muncă forțată din lanțurile lor de aprovizionare.

„Nu se poate spune asta despre Uniunea Europeană. Comparând legislația noastră privind munca și cea din Statele Unite, se poate vedea că noi avem concedii plătite, condiții de muncă foarte bune pentru angajații noștri, deci (decizia privind tarifele – n.r.) nu este cu adevărat justificată”, a reacționat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

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